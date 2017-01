ISIN Koenig & Bauer-Aktie:

DE0007193500



WKN Koenig & Bauer-Aktie:

719350



Ticker-Symbol Koenig & Bauer-Aktie:

SKB



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Koenig & Bauer-Aktie:

KOEBF



Kurzprofil Koenig & Bauer AG:



Die Unternehmensgruppe Koenig & Bauer (ISIN: DE0007193500, WKN: 719350, Ticker-Symbol: SKB, Nasdaq OTC-Symbol: KOEBF) ist mit dem breitesten Produktprogramm der Branche der zweitgrößte Druckmaschinenhersteller der Welt und bedeutender Partner der internationalen grafischen Industrie. Kernkompetenz von KBA ist die Entwicklung und Herstellung technologisch innovativer und wirtschaftlicher Drucksysteme und dazugehöriger peripherer Anlagen. Muttergesellschaft ist die 1817 gegründete Koenig & Bauer AG (KBA) mit den Werken Würzburg und Radebeul.



Zur engeren KBA-Gruppe gehören außerdem die KBA-FT Engineering GmbH und Albert-Frankenthal GmbH in Frankenthal, KBA-Mödling GmbH bei Wien in Österreich, KBA-NotaSys SA in Lausanne, Schweiz, KBA-Metronic GmbH und KBA-MePrint AG in Veitshöchheim bei Würzburg, KBA-MetalPrint GmbH in Stuttgart, KBA-Grafitec s.r.o. in Dobruška, Tschechische Republik, KBA-Kammann GmbH in Bad Oeynhausen und KBA-Flexotecnica S.p.A. in Tavazzano, Italien. KBA hat mit der KBA North America Inc. in Dallas im Bundesstaat Texas eine eigene Niederlassung für den Vertrieb und Service in den USA und Kanada. Weitere Vertriebs- und Servicegesellschaften in Großbritannien, Frankreich, Italien, der Schweiz, Dänemark, Schweden, Brasilien, Mexiko, Russland, Polen, Tschechien, China, Australien, Malaysia, Singapur, Korea und Japan sowie ein globales Netz von Vertretungen sorgen für den weltweiten Absatz der KBA-Druckmaschinen. (26.01.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





London (www.aktiencheck.de) - Koenig & Bauer-Aktienalyse von Aktienanalyst Richard Schramm von HSBC:Richard Schramm, Aktienanalyst von HSBC, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Druckmaschinenherstellers Koenig & Bauer AG (ISIN: DE0007193500, WKN: 719350, Ticker Symbol: SKB, Nasdaq OTC-Symbol: KOEBF).Das Unternehmen ernte jetzt die Früchte seiner umfangreichen Restrukturierung und werde dabei von einer Nachfragebelebung unterstützt, so der Analyst. Das Wertpapier habe sich im Jahr 2016 unter den von ihm beobachteten Branchenwerten am besten entwickelt, weil eine Erhöhung des mittelfristigen Margenziels durch die Unternehmensführung erwartet werde. Dies scheine jedoch schon im Kurs eingepreist zu sein.Richard Schramm, Aktienanalyst von HSBC, hat das Kursziel für die Koenig & Bauer-Aktie von 40,00 auf 45,00 Euro erhöht, sein Votum jedoch bei "hold" belassen. (Analyse vom 26.01.2017)Xetra-Aktienkurs Koenig & Bauer-Aktie:51,07 EUR +0,16% (26.01.2017, 09:35)Tradegate-Aktienkurs Koenig & Bauer-Aktie:50,779 EUR -0,57% (26.01.2017, 09:51)