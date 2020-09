XETRA-Aktienkurs Knorr-Bremse-Aktie:

101,76 EUR -0,57% (17.09.2020, 12:56)



Tradegate-Aktienkurs Knorr-Bremse-Aktie:

101,80 EUR +0,02% (17.09.2020, 13:07)



ISIN Knorr-Bremse-Aktie:

DE000KBX1006



WKN Knorr-Bremse-Aktie:

KBX100



Ticker-Symbol Knorr-Bremse-Aktie:

KBX



Kurzprofil Knorr-Bremse AG:



Seit mehr als 110 Jahren verfolgt Knorr-Bremse (ISIN: DE000KBX1006, WKN: KBX100, Ticker-Symbol: KBX) einen Auftrag: Mobilität auf Schiene und Straße sicher, zukunftsfähig und umweltfreundlich zu machen. Heute ist der Knorr-Bremse Konzern mit Firmensitz in München Weltmarktführer für Bremssysteme und ein führender Anbieter sicherheitskritischer Subsysteme für Schienen- und Nutzfahrzeuge.



Knorr-Bremse versteht sich als Innovator seiner Branchen, der Mobilitäts- und Transporttechnologien vorantreibt. Für Knorr-Bremse eröffnen sich durch den grundlegenden Wandel der Mobilität neue Chancen. Globale Megatrends wie Urbanisierung, Eco-Effizienz, Digitalisierung und das Automatisierte Fahren bestimmen diesen Wandel. Knorr-Bremse ist bestens aufgestellt, um eine neue Welt der Mobilität mitzugestalten.



Rund 29.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen sich mit Know-how und Leidenschaft für die Kunden und Partner von Knorr-Bremse ein - an über 100 Standorten in mehr als 30 Ländern rund um den Globus. 2018 erwirtschaftete der Konzern mit seinen beiden Unternehmensbereichen einen Umsatz von 6,6 Mrd. Euro. Tag für Tag arbeitet Knorr-Bremse daran, auch in Zukunft einer der erfolgreichsten Industriekonzerne Deutschlands zu bleiben. (17.09.2020/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Knorr-Bremse wird für 2020 etwas optimistischer - AktienanalyseDer Lkw- und Zugbremsenhersteller Knorr-Bremse (ISIN: DE000KBX1006, WKN: KBX100, Ticker-Symbol: KBX) hat vergangene Woche seine endgültigen Zahlen zum zweiten Quartal vorgelegt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Danach habe das Unternehmen zwischen April und Juni einen Gewinneinbruch um 36 Prozent auf 102,7 Mio. Euro hinnehmen müssen. Auch der Auftragseingang sei um rund ein Drittel auf 1,14 Mrd. Euro abgesackt. Die EBITDA-Marge sei, wie bereits bekannt, um 1,9 Prozentpunkte auf 17,2 Prozent gefallen. Der Umsatz sei um über ein Fünftel auf 1,4 Mrd. Euro gesunken.Dennoch werde das Unternehmen bei seiner Prognose für 2020 etwas optimistischer. Vor allem in China habe der Konzern bereits im zweiten Quartal eine spürbare Erholung gesehen, so Finanzchef Frank Markus Weber. Knorr-Bremse erwarte für das laufende Geschäftsjahr daher nun Erlöse zwischen 5,9 und 6,2 Mrd. Euro sowie eine EBITDA-Marge zwischen 16,5 und 17,5 Prozent. Damit liege der Konzern bei beiden Kennziffern leicht über seiner Mitte Juli bekannt gegebenen neuen Prognose.Die zuletzt gut gelaufene Aktie habe sich von den etwas besseren Aussichten allerdings kaum noch beeindrucken lassen - ein klares Zeichen dafür, dass der Markt die Wende zum Besseren bereits erwartet habe. Zudem habe Weber angemerkt, dass sich die zuletzt gesehene Geschäftserholung so wohl nicht fortsetzen werde. Denn die globale Situation sei weiterhin mit großen Unwägbarkeiten behaftet.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Knorr-Bremse-Aktie: