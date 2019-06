XETRA-Aktienkurs Knorr-Bremse-Aktie:

97,05 EUR -0,05% (06.06.2019, 14:30)



Tradegate-Aktienkurs Knorr-Bremse-Aktie:

97,05 EUR +0,05% (06.06.2019, 14:35)



ISIN Knorr-Bremse-Aktie:

DE000KBX1006



WKN Knorr-Bremse-Aktie:

KBX100



Ticker-Symbol Knorr-Bremse-Aktie:

KBX



Kurzprofil Knorr-Bremse AG:



Seit mehr als 110 Jahren verfolgt Knorr-Bremse (ISIN: DE000KBX1006, WKN: KBX100, Ticker-Symbol: KBX) einen Auftrag: Mobilität auf Schiene und Straße sicher, zukunftsfähig und umweltfreundlich zu machen. Heute ist der Knorr-Bremse Konzern mit Firmensitz in München Weltmarktführer für Bremssysteme und ein führender Anbieter sicherheitskritischer Subsysteme für Schienen- und Nutzfahrzeuge.



Knorr-Bremse versteht sich als Innovator seiner Branchen, der Mobilitäts- und Transporttechnologien vorantreibt. Für Knorr-Bremse eröffnen sich durch den grundlegenden Wandel der Mobilität neue Chancen. Globale Megatrends wie Urbanisierung, Eco-Effizienz, Digitalisierung und das Automatisierte Fahren bestimmen diesen Wandel. Knorr-Bremse ist bestens aufgestellt, um eine neue Welt der Mobilität mitzugestalten.



Rund 29.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen sich mit Know-how und Leidenschaft für die Kunden und Partner von Knorr-Bremse ein - an über 100 Standorten in mehr als 30 Ländern rund um den Globus. 2018 erwirtschaftete der Konzern mit seinen beiden Unternehmensbereichen einen Umsatz von 6,6 Mrd. Euro. Tag für Tag arbeitet Knorr-Bremse daran, auch in Zukunft einer der erfolgreichsten Industriekonzerne Deutschlands zu bleiben. (06.06.2019/ac/a/d)





München (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Millennium International Management LP baut Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Knorr-Bremse AG nun ab:Die Hedgefonds-Manager von Millennium International Management LP haben den Rückwärtsgang heraus aus ihrem Short-Engagement in den Aktien des Bremsenkonzerns Knorr-Bremse AG (ISIN: DE000KBX1006, WKN: KBX100, Ticker-Symbol: KBX) eingelegt.Die Leerverkäufer von Millennium International Management LP haben am 04.06.2019 ihre Netto-Leerverkaufsposition in den Knorr-Bremse AG-Aktien von 0,56% auf 0,48% verringert.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den Knorr-Bremse AG-Aktien:0,48% Millennium International Management LP (04.06.2019)Börsenplätze Knorr-Bremse-Aktie: