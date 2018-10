XETRA-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:

Kurzprofil Klöckner & Co SE:



Klöckner & Co (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) ist weltweit einer der größten produzentenunabhängigen Stahl- und Metalldistributoren und eines der führenden Stahl-Service-Center-Unternehmen. Über sein Distributions- und Servicenetzwerk von rund 170 Standorten in 13 Ländern bedient der Konzern rund 120.000 Kunden. Als Vorreiter der digitalen Transformation in der Stahlindustrie hat sich Klöckner & Co zum Ziel gesetzt, seine Liefer- und Leistungskette durchgängig zu digitalisieren sowie die Einführung einer unabhängigen, offenen Industrieplattform voranzutreiben, die zur dominierenden vertikalen Plattform der Stahl- und Metallbranche werden soll. Aktuell beschäftigt Klöckner & Co rund 8.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Konzern erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von rund 6,3 Mrd. Euro.



Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX®-Index der Deutschen Börse gelistet. (25.10.2018/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Klöckner & Co-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Stahlhändlers Klöckner & Co SE (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF).Das EBITDA - die zentrale Ergebnissteuerungsgröße des Unternehmens - habe in Q3 in der Mitte der Guidance gelegen und im Großen und Ganzen der Analysten-Prognose sowie dem Marktkonsens entsprochen. Das Unternehmen habe wieder von zollbedingten Preisanstiegen in den USA profitiert. Die Bilanz- und Verschuldungskennzahlen (per 30.09.2018) würden die Covenants weiterhin deutlich erfüllen. Der Ausblick für 2018 sei im Rahmen des Q3-Berichts bestätigt worden (u.a. EBITDA mindestens leicht über dem Vorjahresniveau). Er impliziere, dass Q4 das schwächste Vierteljahr in 2018 sein werde.Die Strategie "Klöckner & Co 2022" halte der Analyst in Anbetracht der Marktsituation und des Potenzials für sinnvoll, auch wenn z.B. die "Doppelplattform"-Strategie Risiken berge. Das mittelfristige Margenziel (EBITDA-Marge 2022e: mehr als 5%) erscheine ihm weiterhin in einem "normalen" Umfeld zu ambitioniert. Durch die angekündigte Aufspaltung von thyssenkrupp sei die Konsolidierungsfantasie vorerst erloschen. Die Konjunktur-Frühindikatoren würden eher nach unten zeigen. Der Analyst habe seine Prognosen reduziert (u.a. EPS 2018e: 0,81 (alt: 0,82) Euro; EPS 2019e: 0,77 (alt: 0,80) Euro).Unter Berücksichtigung der Gemengelage lautet das Votum für die Klöckner & Co-Aktie weiterhin "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel sei von 10,40 auf 8,20 Euro gesenkt worden. (Analyse vom 25.10.2018)Börsenplätze Klöckner & Co-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:7,34 EUR -0,74% (25.10.2018, 12:41)