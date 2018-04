XETRA-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:

Klöckner & Co (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) ist weltweit einer der größten produzentenunabhängigen Stahl- und Metalldistributoren und eines der führenden Stahl-Service-Center-Unternehmen. Über sein Distributions- und Servicenetzwerk von rund 170 Standorten in 13 Ländern bedient der Konzern rund 120.000 Kunden. Als Vorreiter der digitalen Transformation in der Stahlindustrie hat sich Klöckner & Co zum Ziel gesetzt, seine Liefer- und Leistungskette durchgängig zu digitalisieren sowie die Einführung einer unabhängigen, offenen Industrieplattform voranzutreiben, die zur dominierenden vertikalen Plattform der Stahl- und Metallbranche werden soll. Aktuell beschäftigt Klöckner & Co rund 8.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Konzern erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von rund 6,3 Mrd. Euro.



Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX®-Index der Deutschen Börse gelistet. (25.04.2018/ac/a/nw)







Duisburg (www.aktiencheck.de) - Der Umsatz von Klöckner & Co (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) ist im 1. Quartal 2018 im Wesentlichen preisgetrieben um 1,6% auf 1,6 Mrd. Euro angestiegen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der Pressemeldung:Das operative Ergebnis (EBITDA) lag mit 56 Mio. Euro leicht über der prognostizierten Spanne von 45 bis 55 Mio. Euro, jedoch unterhalb des Wertes aus dem 1. Quartal 2017 von 77 Mio. Euro. Der Rückgang gegenüber dem Vorjahresquartal ist im Wesentlichen durch geringere Preiseffekte und einen schwächeren US-Dollar bedingt. Das Konzernergebnis war mit 21 Mio. Euro nach 36 Mio. Euro im Vorjahresquartal erneut deutlich positiv. Das Ergebnis je Aktie betrug entsprechend 0,21 Euro (Q1 2017: 0,36 Euro).Weiter gut vorangekommen ist Klöckner & Co bei der digitalen Transformation, die im Rahmen der Strategie "Klöckner & Co 2022" eine herausragende Stellung einnimmt. So wurde der über die digitalen Kanäle erzielte Umsatzanteil zum Quartalsende weiter auf 19% gesteigert. Zudem ging die offene Industrieplattform XOM Metals live. Erste Transaktionen wurden bereits erfolgreich über die Plattform abgewickelt.Gisbert Rühl, Vorsitzender des Vorstands der Klöckner & Co SE: "Mit dem Go-live von XOM Metals haben wir den nächsten wichtigen Schritt im Rahmen unserer umfangreichen Digitalisierungsstrategie gemacht und dabei abermals den Kundennutzen in den Mittelpunkt unseres Handelns gestellt."Börsenplätze Klöckner & Co-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:11,20 EUR -2,78% (25.04.2018, 08:47)