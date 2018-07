XETRA-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:

9,375 EUR +2,63% (27.07.2018, 09:55)



Tradegate-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:

9,40 EUR +3,30% (27.07.2018, 10:01)



ISIN Klöckner & Co-Aktie:

DE000KC01000



WKN Klöckner & Co-Aktie:

KC0100



Ticker-Symbol Klöckner & Co-Aktie:

KCO



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Klöckner & Co-Aktie:

KLKNF



Kurzprofil Klöckner & Co SE:



Klöckner & Co (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) ist weltweit einer der größten produzentenunabhängigen Stahl- und Metalldistributoren und eines der führenden Stahl-Service-Center-Unternehmen. Über sein Distributions- und Servicenetzwerk von rund 170 Standorten in 13 Ländern bedient der Konzern rund 120.000 Kunden. Als Vorreiter der digitalen Transformation in der Stahlindustrie hat sich Klöckner & Co zum Ziel gesetzt, seine Liefer- und Leistungskette durchgängig zu digitalisieren sowie die Einführung einer unabhängigen, offenen Industrieplattform voranzutreiben, die zur dominierenden vertikalen Plattform der Stahl- und Metallbranche werden soll. Aktuell beschäftigt Klöckner & Co rund 8.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Konzern erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von rund 6,3 Mrd. Euro.



Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX®-Index der Deutschen Börse gelistet. (27.07.2018/ac/a/d)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Klöckner & Co-Aktienanalyse von Analyst Jens Münstermann von der LBBW:Jens Münstermann, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Stahlhändlers Klöckner & Co SE (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF).Klöckner & Co habe für Q2/2018 einen im Jahresvergleich um 2% gestiegenen Absatz von 1,6 Mio. t gemeldet. Der Konzernumsatz sei insbesondere durch ein höheres Preisniveau in USA um 9% auf 1,8 Mrd. EUR gestiegen. Das berichtete EBITDA habe sich, wie bereits vorab gemeldet, auf 82 (VJ. 63) Mio. EUR erhöht. Davon seien 28 (VJ: 37) Mio. EUR auf Europa, 64 (VJ: 32) Mio. EUR auf Americas und -9 (VJ: -6) Mio. EUR auf die Zentrale entfallen. Die Konzern-EBITDA-Marge habe 4,6% betragen (Q2 17: 3,9%). Der Gewinn pro Aktie sei auf 0,31 EUR gestiegen (VJ: 0,23 EUR).Mit einem Anstieg beim Net Working Capital sei der operative Cashflow mit -12 Mio. EUR (VJ: -2 Mio. EUR) negativ ausgefallen. Der Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit habe sich auf 12 Mio. EUR belaufen (VJ: 15 Mio. EUR). Die Ausschüttung der Jahresdividende habe 30 Mio. EUR oder 0,30 EUR pro Aktie betragen. Bei liquiden Mitteln von 67 Mio. EUR seien die Nettofinanzschulden im Jahresvergleich um 66 Mio. EUR auf 552 Mio. EUR gestiegen. Gearing und EK-Quote hätten sich auf 44% bzw. 40% belaufen.Für 2018 erwarte Klöckner & Co mindestens einen leichten Anstieg (>1% bis 5%) beim EBITDA (2017: 220 Mio. EUR). Für Q3 18 avisiere Klöckner & Co einen Umsatz auf Höhe des Vorquartals mit einem EBITDA von 55 bis 65 Mio. EUR (VJ: 47 Mio. EUR). Der daraus abzuleitende Korridor für die EBITDA-Marge betrage 3,1% bis 3,6%. Klöckner & Co verfolge bis 2022 ein EBITDA-Margenziel von über 5% (2017: 3,5%). Dazu sollten digitale Vertriebskanäle, höherwertige Produkte/Anarbeitungen und Effizienzgewinne beitragen.Jens Münstermann, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt seine "halten"-Empfehlung für die Klöckner & Co-Aktie. (Analyse vom 26.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Klöckner & Co-Aktie: