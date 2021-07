Tradegate-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:

12,80 EUR +2,32% (30.07.2021, 15:42)



XETRA-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:

12,76 EUR +1,19% (30.07.2021, 15:27)



ISIN Klöckner & Co-Aktie:

DE000KC01000



WKN Klöckner & Co-Aktie:

KC0100



Ticker-Symbol Klöckner & Co-Aktie:

KCO



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Klöckner & Co-Aktie:

KLKNF



Kurzprofil Klöckner & Co SE:



Klöckner & Co (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) ist weltweit einer der größten produzentenunabhängigen Stahl- und Metalldistributoren und eines der führenden Stahl-Service-Unternehmen. Über sein Distributions- und Servicenetzwerk mit rund 140 Standorten in 13 Ländern bedient Klöckner & Co über 100.000 Kunden. Aktuell beschäftigt der Konzern rund 7.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2020 erwirtschaftete Klöckner & Co einen Umsatz von rund 5,1 Mrd. EUR. Als Pionier des Wandels in der Stahlindustrie digitalisiert Klöckner & Co seine komplette Liefer- und Leistungskette. Das vom Konzern initiierte unabhängige Venture XOM Materials soll zum Betreiber der führenden Industrieplattform für Stahl, Metall und angrenzende Bereiche weiterentwickelt werden.



Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX-Index der Deutschen Börse gelistet. (30.07.2021/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Klöckner & Co-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stahlhändlers Klöckner & Co SE (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) von "kaufen" auf "halten" herab.Der Stahlhändler habe nach vorläufigen Daten in H1 2021 ein bereinigtes EBITDA (zentrale Ergebnissteuerungskenngröße des Unternehmens) von 401 (Vj.: 32) Mio. Euro erzielt. Damit belaufe sich das bereinigte EBITDA nach den Berechnungen des Analysten in Q2 2021 auf 271 (Vj.: 11; Q1 2021: 130; Analystenprognose: 275) Mio. Euro. Die Anfang Juni erhöhte Q2-Guidance habe sich auf 260 bis 290 (ursprünglich: 130 bis 160) Mio. Euro belaufen.Zudem habe Klöckner & Co nun einen Ergebnisausblick für das laufende Q3 (bereinigtes EBITDA: 200-230 (bisherige Analystenprognose: 50) Mio. Euro) sowie das Gesamtjahr (bereinigtes EBITDA: 650 bis 700 (Gj. 2020: 111; bisherige Analystenprognose: 505) Mio. Euro) abgegeben. Dies stelle den höchsten EBITDA-Wert seit dem Börsengang (in 2006) dar (bisheriges Rekord-EBITDA: 600 Mio. Euro (2008)). Jedoch impliziere die Gesamtjahres-Zielsetzung auch ein deutlich schwächeres Q4 (stark nachlassende Preiseffekte) im Vergleich zu den Vorquartalen. Aus der Strategie-Evolution "Klöckner & Co 2025" leite Klöckner & Co nach Erachten des Analysten ein erfreuliches Ergebnisziel ab (bis 2025 mehr als Verdoppelung des EBITDA gegenüber dem Vorkrisenniveaus (jeweils preisbereinigt)).Diermeier habe seine Prognosen nochmals teilweise angehoben (u.a. EPS 2021e: 3,93 (alt: 2,74) Euro; aber EPS 2022e: unverändert 0,97 Euro). Er rechne demnach nach wie vor für 2022 mit einem deutlichen Ergebnisrückgang.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Klöckner & Co-Aktie: