ISIN Klöckner & Co-Aktie:

DE000KC01000



WKN Klöckner & Co-Aktie:

KC0100



Ticker-Symbol Klöckner & Co-Aktie:

KCO



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Klöckner & Co-Aktie:

KLKNF



Kurzprofil Klöckner & Co SE:



Klöckner & Co (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) ist weltweit einer der größten produzentenunabhängigen Stahl- und Metalldistributoren und eines der führenden Stahl-Service-Unternehmen. Über sein Distributions- und Servicenetzwerk mit rund 160 Standorten in 13 Ländern bedient Klöckner & Co über 100.000 Kunden. Aktuell beschäftigt der Konzern rund 8.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Im Geschäftsjahr 2019 erwirtschaftete Klöckner & Co einen Umsatz von rund 6,3 Mrd. Euro. Als Pionier des Wandels in der Stahlindustrie digitalisiert Klöckner & Co seine komplette Liefer- und Leistungskette. Über die Digitaleinheit kloeckner.i werden zunehmend auch Beratungslösungen für externe Unternehmen angeboten. Das vom Konzern initiierte unabhängige Venture XOM Materials soll zum Betreiber der führenden Industrieplattform für Stahl, Metall und angrenzende Bereiche weiterentwickelt werden.



Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX®-Index der Deutschen Börse gelistet. (11.12.2020/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Klöckner & Co-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie des Stahlhändlers Klöckner & Co SE (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) unter die Lupe.Regelmäßig würden die Analysten die 160 deutschen Standardwerte aus DAX®, MDAX® und SDAX® anhand von verschiedenen technischen Kriterien, wie z.B. Momentum, MACD, gleitende Durchschnitte, Kelly-Faktor, RSL filtern. Per saldo würden die Analysten diese Maßstäbe in einem sog. Multi-Faktoren-Scoringmodell mit einem klaren, trendfolgenden Charakter zusammenführen. Mithilfe dieser objektiven Auswertung sei zuletzt ein Titel an die Oberfläche gespült worden, den die Analysten schon lange nicht mehr analysiert hätten: Die Klöckner & Co-Aktie. Und das Papier sei derzeit tatsächlich mehr als spannend. Schließlich liege eine abgeschlossene, inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation vor. Die untere Umkehr werde dabei durch den Sprung über ein Fibonacci-Level (6,62 EUR), die Rückeroberung der Tiefs von 2012/15/16 bei 6,49/6,90/7,03 EUR sowie den Spurt über die 38-Monats-Linie (akt. bei 6,86 EUR) untermauert. Das Anschlusspotenzial aus der vollzogenen Trendwende lasse sich auf rund 4 EUR taxieren.Perspektivisch würden also wieder zweistellige Klöckner & Co-Notierungen realistisch. Auf dem Weg dahin würden die horizontalen Barrieren bei 9 EUR ein wichtiges Etappenziel markieren. Eine enge Absicherung auf Basis des Hochs von Dezember 2019 bei 6,59 EUR gewährleistet gleichzeitig ein attraktives Chance/Risiko-Verhältnis, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 11.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:7,72 EUR +0,26% (11.12.2020, 09:19)XETRA-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:7,80 EUR +1,17% (11.12.2020, 09:11)