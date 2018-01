Tradegate-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:

10,72 EUR -3,34% (29.01.2018, 22:25)



ISIN Klöckner & Co-Aktie:

DE000KC01000



WKN Klöckner & Co-Aktie: KC0100

KC0100



Ticker-Symbol Klöckner & Co-Aktie: KCO

KCO



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Klöckner & Co-Aktie: KLKNF

KLKNF



Kurzprofil Klöckner & Co SE:



Die Klöckner & Co SE (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) ist weltweit einer der größten produzentenunabhängigen Stahl- und Metalldistributoren und eines der führenden Stahl-Service-Center-Unternehmen. Über sein Distributions- und Servicenetzwerk von rund 170 Standorten in 12 Ländern bedient der Konzern rund 130.000 Kunden. Neben Unternehmen der Bauindustrie sowie des Maschinen- und Anlagenbaus beliefert Klöckner & Co Kunden aus der Automobil- und Chemieindustrie, dem Schiffsbau sowie aus den Bereichen Haushaltsgeräte, Gebrauchsgüter und Energie. Aktuell beschäftigt Klöckner & Co rund 9.100 Mitarbeiter. Der Konzern erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von rund 5,7 Mrd. EUR.



Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX-Index der Deutschen Börse gelistet. (30.01.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Krefeld (www.aktiencheck.de) - Klöckner & Co-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" empfehlen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stahlhändlers Klöckner & Co SE (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) weiterhin zu kaufen.Die Aktie des Stahlhändlers Klöckner & Co. habe die jüngste Aktienrally nur halbherzig mitgenommen, sei in dieser Woche aber angesprungen. Ursächlich dafür sei eine wachsende Zuversicht zur Entwicklung der Stahlbranche. Zu Wort gemeldet hätten sich nun die Analysten von Goldman Sachs, die die Disziplin der Hersteller beim Kapazitätsmanagement und positive Effekte des robusten Wirtschaftswachstums herausgestellt hätten, wobei sich endlich auch die Stahlpreise in China ansprechend entwickeln würden.Die Aktie von Klöckner ist daraufhin auf den höchsten Stand seit März 2017 gestiegen und bleibt für die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" ein Kauf. Auf den möglichen Branchenaufschwung hätten sie bereits mehrfach hingewiesen. Das Kursziel liege bei 13,00 Euro. (Ausgabe 3 vom 27.01.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:10,79 EUR -2,35% (29.01.2018, 17:35)