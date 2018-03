Tradegate-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:

10,49 EUR -1,22% (05.03.2018, 16:23)



ISIN Klöckner & Co-Aktie:

DE000KC01000



WKN Klöckner & Co-Aktie:

KC0100



Ticker-Symbol Klöckner & Co-Aktie:

KCO



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Klöckner & Co-Aktie:

KLKNF



Kurzprofil Klöckner & Co SE:



Die Klöckner & Co SE (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) ist weltweit einer der größten produzentenunabhängigen Stahl- und Metalldistributoren und eines der führenden Stahl-Service-Center-Unternehmen. Über sein Distributions- und Servicenetzwerk von rund 170 Standorten in 12 Ländern bedient der Konzern rund 130.000 Kunden. Neben Unternehmen der Bauindustrie sowie des Maschinen- und Anlagenbaus beliefert Klöckner & Co Kunden aus der Automobil- und Chemieindustrie, dem Schiffsbau sowie aus den Bereichen Haushaltsgeräte, Gebrauchsgüter und Energie. Aktuell beschäftigt Klöckner & Co rund 9.100 Mitarbeiter. Der Konzern erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von rund 5,7 Mrd. EUR.



Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX-Index der Deutschen Börse gelistet. (05.03.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Krefeld (www.aktiencheck.de) - Klöckner & Co-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Laut den Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" bleibt die Aktie des Stahlhändlers Klöckner & Co SE (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) spannend.Mit einem Umsatzanstieg von 9,8% auf 6,3 Mrd. Euro und einer Verbesserung des EBITDA um 12,3% auf 220 Mio. Euro habe Klöckner & Co. die eigenen Prognosen für das Geschäftsjahr 2017 leicht übertreffen können. Noch wichtiger für die Börse sei aber der Ausblick auf die laufende Periode gewesen, und der sei vorsichtig optimistisch ausgefallen. Das Management erwarte eine höhere Stahlnachfrage in Europa (+1 bis 2%) und den USA (+3%) und damit einen leichten Erlösanstieg. Selbst zu stabilen Stahlpreisen wolle Klöckner zumindest das operative Ergebnis aus 2017 erwirtschaften, bei einer Fortsetzung des jüngsten Aufwärtstrends sei dementsprechend auch ein spürbarer Anstieg möglich.Die Klöckner & Co-Aktie bleibt spannend, so die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief". (Ausgabe 8 vom 03.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:10,51 EUR -0,19% (05.03.2018, 16:09)