Tradegate-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:

9,496 EUR +1,55% (07.08.2017, 19:32)



ISIN Klöckner & Co-Aktie:

DE000KC01000



WKN Klöckner & Co-Aktie:

KC0100



Ticker-Symbol Klöckner & Co-Aktie:

KCO



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Klöckner & Co-Aktie:

KLKNF



Kurzprofil Klöckner & Co SE:



Die Klöckner & Co SE (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) ist weltweit einer der größten produzentenunabhängigen Stahl- und Metalldistributoren und eines der führenden Stahl-Service-Center-Unternehmen. Über sein Distributions- und Servicenetzwerk von rund 170 Standorten in 12 Ländern bedient der Konzern rund 130.000 Kunden. Neben Unternehmen der Bauindustrie sowie des Maschinen- und Anlagenbaus beliefert Klöckner & Co Kunden aus der Automobil- und Chemieindustrie, dem Schiffsbau sowie aus den Bereichen Haushaltsgeräte, Gebrauchsgüter und Energie. Aktuell beschäftigt Klöckner & Co rund 9.100 Mitarbeiter. Der Konzern erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von rund 5,7 Mrd. EUR.



Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX-Index der Deutschen Börse gelistet. (08.08.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Krefeld (www.aktiencheck.de) - Klöckner & Co-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Klöckner & Co (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) unter die Lupe.Im ersten Halbjahr 2017 habe Klöckner & Co. demonstriert, welches Ertragspotenzial das Unternehmen dank der fortgeschrittenen Restrukturierung mittlerweile in einem halbwegs freundlichen Umfeld biete. Dank einer Erholung der Stahlpreise habe der Konzern den Umsatz um 11,7% auf 3,24 Mrd. Euro steigern können, das EBITDA habe währenddessen deutlich überproportional um fast 60% auf 140 Mio. Euro zugelegt. Unter dem Strich habe so ein Überschuss von 59 Mio. Euro erwirtschaftet werden können, gegenüber lediglich 19 Mio. Euro noch vor Jahresfrist.Im zweiten Quartal habe das EBITDA isoliert betrachtet mit 63 Mio. Euro unter dem Vorjahreswert von 72 Mio. Euro und in der unteren Hälfte der Prognosespanne (60 bis 70 Mio. Euro) gelegen. Das Preisumfeld habe sich in den letzten Monaten wieder sukzessive eingetrübt, der Vorstand erwarte für die Periode von Juli bis September daher nur noch einen operativen Überschuss von 35 bis 45 Mio. Euro. Eine Enttäuschung, die die Aktie belastet habe.Mit ihrem Einstieg in die Klöckner & Co-Aktie waren die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" definitiv zu früh dran, allerdings könnte sich die Stahlpreisentwicklung als temporäre Delle herausstellen, weswegen sie die Position unter Umständen antizyklisch aufstocken. Zunächst würden die Aktienexperten aber abwarten, ob sich der im Juni ausgebildete Boden als tragfähig erweise. Das Kursziel liege bei 13,00 Euro. (Ausgabe 30 vom 05.08.2017)Xetra-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:9,488 EUR +1,35% (07.08.2017, 17:35)