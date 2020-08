Kursziel

Klöckner & Co-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 5,70 Halten Independent Research Sven Diermeier 20.08.2020 3,50 Reduce Kepler Cheuvreux Rochus Brauneiser 18.08.2020 6,70 Buy Deutsche Bank Lars Vom-Cleff 18.08.2020 7,30 Buy Jefferies Alan Spence 14.08.2020 5,80 Halten DZ BANK Dirk Schlamp 14.08.2020

Kurzprofil Klöckner & Co SE:



Klöckner & Co (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) ist weltweit einer der größten produzentenunabhängigen Stahl- und Metalldistributoren und eines der führenden Stahl-Service-Unternehmen. Über sein Distributions- und Servicenetzwerk mit rund 160 Standorten in 13 Ländern bedient Klöckner & Co über 100.000 Kunden. Aktuell beschäftigt der Konzern rund 8.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2019 erwirtschaftete Klöckner & Co einen Umsatz von rund 6,3 Mrd. Euro. Als Pionier des Wandels in der Stahlindustrie digitalisiert Klöckner & Co seine komplette Liefer- und Leistungskette. Über die Digitaleinheit kloeckner.i werden zunehmend auch Beratungslösungen für externe Unternehmen angeboten. Das vom Konzern initiierte unabhängige Venture XOM Materials soll zum Betreiber der führenden Industrieplattform für Stahl, Metall und angrenzende Bereiche weiterentwickelt werden.



Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX®-Index der Deutschen Börse gelistet. (28.08.2020/ac/a/nw)







Duisburg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Stahlhändlers Klöckner & Co SE (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 7,30 oder 3,50 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Klöckner & Co-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Klöckner & Co SE hat am 14. August ihre Zahlen für das zweite Quartal 2020 bekannt gegeben. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 14. August zu entnehmen ist, schreibe der Stahlhändler weiter Verluste. Die Corona-Krise belaste das Ergebnis des Konzerns. Der Verlust habe im zweiten Quartal unterm Strich bei 111 Mio. Euro gelegen. Im Vorjahreszeitraum habe an dieser Stelle noch ein Gewinn in Höhe von 28 Mio. Euro gestanden. Bereits im ersten Quartal habe unter dem Strich allerdings ein Minus gestanden.Das operative Ergebnis vor wesentlichen Sondereffekten habe bei 11 Mio. Euro gelegen. Damit liege der Wert etwas über den konzerneigenen Erwartungen. Im Vorjahreszeitraum seien es mit 51 Mio. Euro noch deutlich mehr gewesen. Wegen der Corona-Krise rechne der Konzern für das Gesamtjahr mit einem erheblichen Rückgang der Stahlnachfrage und einem bereinigten EBITDA zwischen 50 und 70 Mio. Euro. Im dritten Quartal solle das EBITDA vor wesentlichen Sondereffekten zwischen 15 und 25 Mio. Euro liegen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Klöckner & Co-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Jefferies, Alan Spence, in einer Studie vom 14.08.2020 das höchste Kursziel veranschlagt. Der Analyst hat den Titel weiterhin mit dem Votum "buy" eingestuft. Das Kursziel wurde von 7,00 auf 7,30 Euro angehoben. Die Schweizer Aktivitäten des Stahlhändlers hätten beeindruckende Resultate abgeliefert, so der Analyst. Er habe seine Ergebnisprognose (EBITDA) für 2021 erhöht.Die niedrigste Kursprognose für die Klöckner & Co-Aktie kommt von Kepler Cheuvreux. Analyst Rochus Brauneiser hat den Titel in einer Aktienanalyse vom 18.08.2020 weiterhin mit dem Rating "reduce" eingestuft. Das Kursziel wurde von 3,00 auf 3,50 Euro angehoben. Die Zahlen hätten gezeigt, wie gut der Duisburger Stahlhändler durch das schwierige zweite Quartal gekommen sei, so Brauneiser. Das Programm zu Kosteneinsparungen dürfte im kommenden Jahr voll greifen. Allerdings gebe es bis zu seinem Kursziel hohes Abwärtspotenzial.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Klöckner & Co-Aktie auf einen Blick: