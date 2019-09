Kursziel

Klöckner & Co-Aktie

(EUR) Rating

Klöckner & Co-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 5,70 Halten Independent Research Sven Diermeier 02.09.2019 6,50 Kaufen NordLB Holger Fechner 30.08.2019 6,00 Buy HSBC Philip Saliba 02.08.2019 6,40 Buy Deutsche Bank Matthias Pfeifenberger 31.07.2019 4,80 Halten DZ BANK Dirk Schlamp 31.07.2019 5,80 Buy Goldman Sachs Eugene King 31.07.2019

Börsenplätze Klöckner & Co-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:

5,37 EUR -1,38% (02.09.2019, 16:40)



Tradegate-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:

5,375 EUR -0,56% (02.09.2019, 16:34)



ISIN Klöckner & Co-Aktie:

DE000KC01000



WKN Klöckner & Co-Aktie:

KC0100



Ticker-Symbol Klöckner & Co-Aktie:

KCO



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Klöckner & Co-Aktie:

KLKNF



Kurzprofil Klöckner & Co SE:



Klöckner & Co (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) ist weltweit einer der größten produzentenunabhängigen Stahl- und Metalldistributoren und eines der führenden Stahl-Service-Unternehmen. Über sein Distributions- und Servicenetzwerk mit rund 160 Standorten in 13 Ländern bedient Klöckner & Co über 100.000 Kunden. Aktuell beschäftigt der Konzern rund 8.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2018 erwirtschaftete Klöckner & Co einen Umsatz von rund 6,8 Mrd. EUR. Als Pionier des Wandels in der Stahlindustrie digitalisiert Klöckner & Co seine komplette Liefer- und Leistungskette. Über die Digitaleinheit kloeckner.i werden zunehmend auch Beratungslösungen für externe Unternehmen angeboten. Das vom Konzern initiierte unabhängige Venture XOM Materials soll zum Betreiber der führenden Industrieplattform für Stahl, Metall und angrenzende Bereiche weiterentwickelt werden.



Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX der Deutschen Börse gelistet. (02.09.2019/ac/a/nw)







Duisburg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Stahlhändlers Klöckner & Co SE (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 6,50 oder 4,80 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Klöckner & Co-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Klöckner & Co SE hat am 31. Juli ihre Zahlen für das zweite Quartal 2019 bekannt gegeben. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 31. Juli zu entnehmen ist, habe der Stahlhändler in Q2 ein EBITDA von 82 Mio. Euro erreicht, bereinigt um Sondereffekte habe der Wert bei 51 Mio. Euro gelegen, nach 85 Mio. ein Jahr zuvor. Dabei hätten eine rückläufige Nachfrage insbesondere aus dem Maschinenbau und der Autoindustrie belastet. Das Konzernergebnis sei um 5 Mio. auf 28 Mio. Euro zurückgegangen. Köckner & Co habe Anfang vergangener Woche wegen des schwachen Geschäfts bereits seine Jahresziele kassiert.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Klöckner & Co-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von der Nord LB, Holger Fechner, in einer Analyse vom 30.08.2019 das höchste Kursziel veranschlagt. Der Analyst hat seine Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 6,50 Euro bestätigt. Das Unternehmen habe in Q2 unter negativen Preiseffekten sowie einer schwächeren Nachfrage insbesondere aus dem Automobilsektor gelitten, so der Analyst. Der Vorstand rechne nicht mit einer raschen Besserung und habe erneut die Aussichten auch für das Gesamtjahr gesenkt.Dennoch würden die Ausrichtung auf höhermargige Nischenprodukte sowie die Digitalisierungsinitiativen dem Konzern in den nächsten Jahren deutliches Wachstumspotenzial bieten, dessen Realisierung allerdings auch Zeit benötige. Zudem sei eine weitere Anteilsaufstockung bis hin zu einer Komplettübernahme durch den Großaktionär Friedhelm Loh genauso wenig ausgeschlossen, wie eine Zusammenarbeit bis hin zu einer Fusion mit thyssenkrupp oder einem anderen möglichen Interessenten. Auf dem derzeit deutlich reduzierten Kursniveau biete das gut positionierte Unternehmen mehr Chancen als Risiken, so Fechner.Die niedrigste Kursprognose für die Klöckner & Co-Aktie kommt von der DZ BANK. Dirk Schlamp, Aktienanalyst der DZ BANK, hat den Titel in einer Analyse vom 31.07.2019 weiterhin mit "halten" eingestuft. Der faire Wert wurde von 5,00 auf 4,80 Euro gesenkt. Nachdem schon kurz zuvor das zweite Mal in diesem Jahr die Gewinnprognose habe gesenkt werden müssen, hätten die Resultate keine größeren Überraschungen mehr geliefert, so der Analyst. Insgesamt bleibe das Umfeld für den Stahlhändler schwierig.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Klöckner & Co-Aktie auf einen Blick: