Wie also solle dieses Ziel erreicht werden? Ganz grob könne man sagen: Alles, was heute direkt mit fossilen Brennstoffen betrieben werde (Autos, Flugzeuge, Schiffe, aber auch das Heizen von Gebäuden) solle auf Strom umgestellt und dieser Strom solle über erneuerbare Energien hergestellt werden. Dafür seien massive Investitionen notwendig. Während in den Jahren 2016 bis 2020 rund 2 Billionen US-Dollar pro Jahr in den globalen Energiesektor investiert worden seien, müsse gemäß IEA dieser Betrag bis 2030 auf 5 Billionen US-Dollar erhöht werden. Ein Großteil davon sei dabei für die Stromerzeugung vorgesehen, da die Stromproduktion bis 2050 zu 90% auf Windkraft- und Photovoltaikanlagen sowie zu einem kleineren Teil (rund 20%) auf Nuklearstrom beruhen solle. Dazu kämen aber auch der Ausbau der Stromnetze, Ladestationen für den Autoverkehr, Stromspeicher, Terminals für Wasserstoff, die Elektrifizierung von Regionen ohne Stromzugang usw. Die IEA setze auch auf die CCUS-Technologie, also das Abscheiden von Kohlenstoff im Produktionsprozess.



Für die Jahre bis 2030 gehe die IEA davon aus, dass man durch die Verwendung der bisher bereits vorhandenen Technologien die Ziele erreichen könne. Für die Zeit danach setze die Agentur auf Innovationen, die heute noch im Entwicklungsstadium seien. Dazu gehöre beispielsweise die Verwendung von Ammonia im Schiffsverkehr. Ammonia (NH3) stoße bei seiner Verbrennung kein CO2 aus und könne unter Verwendung von Energie, Wasser und Luft erzeugt werden und müsse zudem nicht - im Unterschied zu Wasserstoff - in Hochdrucktanks abgefüllt werden. Der Haken sei allerdings, dass bislang der Energieaufwand zur Erzeugung von Ammonia nicht wirtschaftlich sei. In diese Richtung werde aber weiter geforscht. Und so verhalte es sich auch mit anderen Technologien, die sich noch im Anfangsstadium befinden würden, wozu beispielsweise die so genannte solid-state Batterie gehöre, die eine dreimal so hohe Energiedichte wie die herkömmliche Lithium-Ionen-Batterie habe. Auch das Speichern von CO2 in der Zementproduktion sei möglich und könnte zur Entlastung beitragen. In jedem Fall sei es notwendig, die öffentlichen und privaten Forschungsgelder für diese und andere Zukunftstechnologien zu erhöhen, so dass nach 2030 die Reduktion von CO2 beschleunigt fortgesetzt werden könne.



Bei alledem vergessen die Forscher der IEA nicht, dass dieser Strukturwandel Länder und Sektoren in einem unterschiedlichen Maße belastet bzw. die mit diesem Wandel einhergehenden Chancen nicht überall gleichermaßen wahrgenommen werden können, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank. Am offensichtlichsten sei dies bei den OPEC-Ländern, deren Einnahmen in allererster Linie auf die Ausfuhr von Öl und Gas beruhe. Wie möchte man verhindern, dass es in diesen Ländern zu politischer Instabilität, sozialen Unruhen und möglicherweise Kriegen komme? Die IEA gehe davon aus, dass die Nachfrage nach Rohöl von 90 Millionen Fass/Tag im Jahr 2020 auf 72 Millionen Fass/Tag im Jahr 2030 und 24 Millionen Fass/Tag im Jahr 2050 zurückgehen werde. Bei Erdgas sei der Rückgang insbesondere aufgrund des kleineren CO2-Fussabdrucks bis 2030 weniger dramatisch.



Die Studie gehe davon aus, dass die größte Reduktion der Öl- und Gasproduktion in den Nicht-OPEC-Ländern stattfinden werde, so dass sich der Marktanteil der OPEC-Länder deutlich erhöhen werde. Die absoluten Fördermengen würden jedoch signifikant sinken. Zudem werde der Ölpreis - so die IEA - bis 2030 auf 35 US-Dollar pro Barrel und bis 2050 sogar auf 25 US-Dollar pro Barrel sinken. Natürlich seien die betroffenen Länder aufgefordert, eigenverantwortlich wirtschaftspolitisch aktiv zu werden und sich auf diesen Wandel einzustellen. Wenn wir einen massiven Anstieg geopolitischer Risiken einschließlich eines steigenden Migrationsdrucks verhindern möchten, muss mit diesen Ländern aber kooperiert werden, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank. Es liege beispielsweise nahe, solarbetriebene Stromanlagen und entsprechende Speichermöglichkeiten in diesen Ländern zu fördern und dazu beizutragen, dass sie dadurch neue Einnahmequellen erschließen würden.



Die OPEC-Länder seien nur ein Beispiel. Der globalen Strukturwandel werde überall auf der Welt, insbesondere aber in den weniger entwickelten Ländern, potenziell zu Verwerfungen führen. Entsprechend müsse die globale Zusammenarbeit gestärkt werden, wobei hier die G-20 Gremien gefragt seien und internationale Organisationen wie der Internationalen Währungsfonds und die Weltbank ihre Aufgaben hierauf fokussieren müssten. Dafür seien sicherlich auch erhebliche zusätzliche Mittel notwendig.



Die Pandemie habe gezeigt: Es sei möglich, sich auf eine Aufgabe zu fokussieren. Bei der Klimaherausforderung gehe es aber im Unterschied zur Pandemie nicht darum, auf alles zu verzichten und sich defensiv zu verhalten, sondern die Welt aktiv umzugestalten. Das werde nur funktionieren, wenn die Weltgemeinschaft stärker denn je zusammenarbeite. (Ausgabe vom 03.06.2021) (03.06.2021/ac/a/m)







