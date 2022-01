Der Sportwagenbauer Porsche setze große Hoffnung auf das künstliche Benzin. So sei es dem Autobauer laut dem "Handelsblatt" wichtig, seine Sportwagen-Ikone, den Porsche 911, zukünftig erhalten zu können. Zusätzlich gebe es aktuell rund 1,3 Milliarden Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor auf der Welt. Bis diese Flotte durch reine Elektroautos ersetzt sei, würden noch viele Jahre vergehen, wie Barbara Frenkel, Einkaufschefin von Porsche, betone. Durch den Einsatz von synthetischen Kraftstoffen sei es jedoch möglich, den CO2-Ausstoß des aktuellen Fahrzeugbestands sofort stark zu reduzieren. Auch sei so die Möglichkeit in der Zukunft gegeben, historische Autos weiterhin zu bewegen.



Aus diesem Grund habe das Traditionsunternehmen rund 20 Millionen Euro in eine Pilotanlage in Chile investiert, welche nächstes Jahr den Betrieb aufnehmen werde. Der Strom für den Wasserstoff und den Kraftstoff komme dabei von einem großen Windpark. Barbara Frenkel rechne bereits in dieser ersten Phase des Projekts mit der Gewinnung von rund 130.000 Liter E-Fuel pro Jahr, welche vorerst hauptsächlich im Rennsport zum Einsatz kommen sollten. Für den weiteren Ausbau der Pilotanlage seien laut Porsche Investitionen von einer halben Milliarde Euro möglich, diese würden auch bis zu 300 neue Windräder für die Stromgewinnung beinhalten.



Neben der Rettung des Porsche 911 und dem Betrieb von 1,3 Milliarden Autos mit Verbrennungsmotor gebe es noch ein weiteres Einsatzfeld von E-Fuels. Falls die EU am Ende E-Fuels als CO2-freie Alternative für den Autoverkehr nicht akzeptiere, gäbe es eine hohe Nachfrage in der Luftfahrt und im Schiffsverkehr.



Aktuell würden Flugzeugbauer wie Airbus (ISIN NL0000235190/ WKN 938914) und Boeing (ISIN US0970231058/ WKN 850471) mit Hochdruck an Jets mit Wasserstoffantrieb arbeiten, jedoch seien noch viele technische Probleme zu lösen. Analysten würden davon ausgehen, dass es noch Jahrzehnte dauere, bis Wasserstoffjets in Serie gehen könnten. Auch eine Elektrifizierung der Jets mit Batterien sei aktuell noch nicht sinnvoll. So sei das Gewicht der aktuellen Batterien-Generation noch zu hoch und weise eine zu geringe Leistungsdichte auf, um sie in der Luftfahrt einzusetzen. Eine Situation, die mit den Klimazielen vieler Fluggesellschaften kollidiere. Beispielsweise wolle die Deutsche Lufthansa (ISIN DE0008232125/ WKN 823212) bis zum Jahr 2030 ihren CO2-Ausstoß halbieren und bis 2050 sogar komplett klimaneutral werden.



Damit stecke die Lufthansa in einem Dilemma. Zwar betone deren Konzernchef, dass er beim Anblick der neuen Jets ins Schwärmen komme, jedoch die Möglichkeit nicht gegeben sehe, in absehbarer Zeit Flugzeuge mit CO2-neutralem Antrieb zu kaufen.



Dies stelle ein großes Problem dar, welches gelöst werden müsse. Aktuell könne die Flugbranche noch argumentieren, dass sie lediglich für drei Prozent der globalen Emissionen verantwortlich sei. Falls andere Branchen jedoch ihren Ausstoß erfolgreich senken könnten, werde dieser Wert zunehmend ansteigen. Entsprechend wachse auch der Druck der Investoren täglich. Zunehmend würden Anleger bei ihren Investitionen auf sogenannte ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) achten. So gehe Peter Smeets, Gründer und CEO des auf Flugzeugfinanzierung spezialisierten Unternehmens 260 Aircraft Finance GmbH, davon aus, dass die Industrie ein echtes Problem bekommen könnte, wenn diese Kriterien nicht eingehalten werden könnten.



Aus diesem Grund setze die Lufthansa auf drei Punkte. Neben neuen, sparsameren Jets und CO2-Kompensationen wolle die Airline zunehmend synthetische Kraftstoffe zum Einsatz bringen. Zusammen mit der Nonprofit-Organisation Atmosfair und dem Energieversorger EWE habe die Lufthansa seit dem Oktober vergangenen Jahres eine Pilotanlage für die Produktion von synthetischen Kraftstoffen aufgebaut. Der Vorteil dabei sei, dass die bestehende Infrastruktur an den Flughäfen nicht umgebaut werden müsse und auch die meisten Triebwerke den Kerosinersatz vertragen würden. Carsten Spohr, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Lufthansa AG, betone dabei, man sei noch in elf andere Projekte für synthetische Treibstoffe investiere. Für die nächsten drei Jahre plane man, zusätzliche 250 Millionen Dollar zu investieren. (11.01.2022/ac/a/m)







