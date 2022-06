Die engmaschige Überwachung des Ökosystems der neuen Mücken-Generationen sichere die Bevölkerung vor einer potenziellen Endemie. Bisher habe in den Mücken kein Dengue-Virus nachgewiesen werden können, jedoch durch die Mobilität des Menschen, vor allem durch den zunehmenden Tourismus in die Endemie-Regionen sei das Einschleppen einer Dengue-Infektion nur eine Frage der Zeit. Der passende Vektor (also die Tigermücke) sei bereits heimisch und könne nach einer Infektion des erkrankten Menschen das Virus aufnehmen und weiterverbreiten.



Die Argumentation einer schlechten Vermehrung des Virus im Vektor durch geringe Außentemperaturen werde durch den Klimawandel widerlegt. Die optimale Vermehrung finde bei 37 Grad statt, die man in den Sommern der letzten Jahre regional über Wochen habe messen können. Die Grundvoraussetzungen - Vektor, Temperaturen - seien nicht nur in Südeuropa mittlerweile optimal, sondern auch in Deutschland. Das Dengue-Virus werde - früher oder später - seinen Weg auch zu uns finden. Es sei nicht mehr die Frage, ob es zu einem Dengue-Fieber-Ausbruch komme, sondern wann. Es stelle sich nur noch die Frage, ob es eine endemische Ausbreitung sei und inwieweit sich der Vektor ausbreitet und neue Regionen erobere.



Hitzebedingte Erkrankungen würden Hunderte von Milliarden Euro an Investitionen erfordern. Diese würden beispielsweise in die Entwicklung von Impfstoffen und antiviralen Medikamenten fließen, die einen Schutz vor klimabedingten neuartigen Infektionen durch Pilze, Protozoen oder Viren böten.



Es gebe verschiedene Unternehmen, die sich hier bereits positioniert hätten. Der französische Pharmakonzern Sanofi (ISIN FR0000120578/ WKN 920657) habe den bislang einzigen Impfstoff gegen Dengue-Fieber entwickelt, für Menschen, die bereits mit dem Dengue-Virus infiziert gewesen seien und in Endemiegebieten leben würden. Der japanische Medikamentenhersteller Takeda (ISIN JP3463000004/ WKN 853849) erwarte für seinen Dengue-Impfstoff die Zulassung in Europa.



Ein weiteres Beispiel sei die erfolgreiche Zulassung von Inmazep von dem amerikanischen Biotech-Unternehmen Regeneron (ISIN US75886F1075/ WKN 881535) gegen das Zaire-Ebola-Virus. Die drei Beispiele würden aufzeigen, dass die pharmazeutische Industrie die Notwendigkeit und den dringenden Bedarf an fortschrittlichen Therapien zur Bekämpfung tropischer Infektionskrankheiten erkannt habe. (09.06.2022/ac/a/m)







Der Mensch lebe schon seit Jahrhunderten mit Infektionen durch Bakterien, Pilze, Protozoen oder Viren. Die aktuelle Pandemie durch den Corona-Virus zeige jedoch, dass wir auf bestimmte Infektionskrankheiten bisher nur unzureichend oder gar nicht vorbereitet seien. Aufgrund der Temperaturzunahme würden neue Infektionskrankheiten in der nördlichen Hemisphäre Einzug halten, welche bisher nur in tropischen Regionen vorgekommen seien.