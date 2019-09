Boston (www.aktiencheck.de) - Unter dem Eindruck der sich weltweit abschwächenden Konjunkturerwartungen macht sich Barings für kleinere europäische Unternehmen stark, so Nick Williams, Head des Small Cap Equities-Teams bei Barings.



"Eines der attraktivsten Merkmale der europäischen Small Caps besteht unserer Ansicht nach darin, dass ihr Wachstum nicht unbedingt das globale Wirtschaftswachstum wiederspiegelt", erkläre Williams, Co-Manager des Barings Europe Select Trust, des Barings European Opportunities Fund und der Barings International Small Cap-Strategie. "Kleinere Unternehmen sind normalerweise von Natur aus beweglicher als Großunternehmen, was ihnen die Flexibilität für eine schnellere Reaktion auf sich verändernde Marktbedingungen geben kann", führe Williams weiter aus. Die Bandbreite des Segments der kleineren Unternehmen biete ein großes Spektrum in Bezug auf die Aktienauswahl und potenzielle Wachstumschancen - und viele Small Caps seien führend in ihren jeweiligen Branchen.



Nicht zuletzt hätte sich das europäische Small-Cap-Segment seit dem Jahr 2000 besser entwickelt als die Unternehmen im Large-Cap-Segment. "In 15 von 19 Kalenderjahren haben sie höhere Renditen auf der Indexebene verzeichnet", betone Williams, "und selbst in Jahren, in denen das Wirtschaftswachstum in Europa abgeschwächt oder rückläufig war - insbesondere in den Jahren 2005, 2009 und 2012 -, wiesen kleinere Unternehmen eine bessere Entwicklung auf." (03.09.2019/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.