Hamburg (www.aktiencheck.de) - Anders als vorher angekündigt einigte man sich nach Beendigung des G7-Gipfels auf eine ungewöhnlich kurze, einseitige Abschlusserklärung, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL AG.Die erneute Hoffnung auf konkrete Fortschritte in diesen politischen Kernkonflikten habe gereicht, um den Aktienbörsen einen guten Start in die neue Handelswoche zu bescheren. Die positive Stimmung habe auch der erneut enttäuschende ifo-Geschäftsklimaindex nicht trüben können.In dieser Woche seien vor allem der GfK-Konsumklimaindex sowie der deutsche Arbeitsmarktbericht von Interesse. Angesichts der deutlichen Stimmungseintrübung im Dienstleistungssektor und im Handel sei von einem weiteren Rückgang der Konsumentenstimmung auszugehen. Diese dürfte auch von dem absehbaren Anstieg der Anträge auf Kurzarbeit belastet werden. Die realwirtschaftlichen Perspektiven würden vorerst negativ bleiben. (27.08.2019/ac/a/m)