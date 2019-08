Börsenplätze Klassik Radio-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Klassik Radio-Aktie:

6,70 EUR -6,29% (16.08.2019, 14:19)



Tradegate-Aktienkurs Klassik Radio-Aktie:

6,90 EUR -1,43% (16.08.2019, 14:22)



ISIN Klassik Radio-Aktie:

DE0007857476



WKN Klassik Radio-Aktie:

785747



Ticker-Symbol Klassik Radio-Aktie:

KA8



Kurzprofil Klassik Radio AG:



Die Klassik Radio AG (ISIN: DE0007857476, WKN: 785747, Ticker-Symbol: KA8) mit Sitz in Augsburg ist ein börsennotierter Rundfunkbetreiber, der 2004 aus der Euro Media Group AG hervorgegangen ist. Die Klassik Radio AG hat mehrere Tochterunternehmen in den Bereichen Hörfunk und Hörfunkwerbung. (16.08.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - Klassik Radio-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Rundfunkbetreibers Klassik Radio AG (ISIN: DE0007857476, WKN: 785747, Ticker-Symbol: KA8).Klassik Radio habe sehr gute Zahlen für das erste Halbjahr gemeldet und habe bei einem dynamischen Umsatzwachstum um 43 Prozent das Ergebnis kräftig verbessern und mit sämtlichen Gewinnzahlen deutlich ins Plus vorrücken können. Die EBITDA-Marge, die in dem saisonal deutlich schwächeren ersten Halbjahr oft negativ gewesen sei, habe diesmal mit 11,0 Prozent sogar einen zweistelligen Wert erreicht. Sehr stark habe sich darüber hinaus der operative Cashflow entwickelt, der sich auf 1,9 Mio. Euro vervierfacht habe.Positiv überrascht habe Klassik Radio schließlich auch mit der auf der HV beschlossenen Dividendenzahlung von 0,21 Euro je Aktie, womit das Unternehmen mehr als die Hälfte des Gewinns ausgekehrt und die Anteilseigner an der nun seit mehreren Jahren anhaltenden steilen Aufwärtsentwicklung großzügig beteiligt habe.Ein Schönheitsfehler der ansonsten makellosen Bilanz seien die ausbleibenden Erfolgsmeldungen über das Kundenwachstum von KRS. Insofern sehe sich Jakubowski darin bestätigt, dass er in seinen letzten beiden Veröffentlichungen die Bedeutung von KRS für seine Schätzungen und den von ermittelten fairen Wert erheblich reduziert habe. Damit sehe Jakubowski seine Schätzungen nun als ausreichend vorsichtig, im Hinblick auf das laufende Jahr vielleicht sogar als etwas zu vorsichtig.Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, bestätigt deswegen sein Urteil "buy" mit dem Kursziel 12,00 Euro. (Analyse vom 16.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link