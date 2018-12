XETRA-Aktienkurs Klassik Radio-Aktie:

5,95 EUR -2,46% (20.12.2018, 11:10)



Tradegate-Aktienkurs Klassik Radio-Aktie:

6,30 EUR (19.12.2018)



ISIN Klassik Radio-Aktie:

DE0007857476



WKN Klassik Radio-Aktie:

785747



Ticker-Symbol Klassik Radio-Aktie:

KA8



Kurzprofil Klassik Radio AG:



Die Klassik Radio AG (ISIN: DE0007857476, WKN: 785747, Ticker-Symbol: KA8) mit Sitz in Augsburg ist ein börsennotierter Rundfunkbetreiber, der 2004 aus der Euro Media Group AG hervorgegangen ist. Die Klassik Radio AG hat mehrere Tochterunternehmen in den Bereichen Hörfunk und Hörfunkwerbung. (20.12.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - Klassik Radio-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Rundfunkbetreibers Klassik Radio AG (ISIN: DE0007857476, WKN: 785747, Ticker-Symbol: KA8).Klassik Radio habe die eigene Prognose für 2018 angehoben und strebe nun bei einem Umsatz von mehr als 15,0 Mio. Euro (Vorjahr: 14,2 Mio. Euro) ein EBITDA oberhalb des letztjährigen Wertes von 1,7 Mio. Euro an. Bisher sei das Unternehmen davon ausgegangen, ein zwar deutlich positives, aber im Vorjahresvergleich niedrigeres EBITDA zu erreichen und habe dies mit den Aufwendungen für den Aufbau des neuen Streamingdienstes Klassik Radio Select (KRS) begründet. Diese seien im bisherigen Jahr tatsächlich in Höhe von mehr als 0,8 Mio. Euro angefallen, doch sie hätten nach Unternehmensangaben vor allem durch das sehr gute Geschäft mit der Vermarktung von Radiowerbezeiten mehr als kompensiert werden können. Hierin dürfte sich die Kombination aus der deutlich verbesserten Reichweite und der weiter intensivierten Vertriebsanstrengungen widerspiegeln, während die positiven Preiseffekte der erhöhten Reichweite sowie die im Sommer vereinbarte Vermarktungskooperation mit AS&S, dem Vermarkter der ARD-Gruppe, erst im nächsten Jahr ihre Wirkung entfalten dürften.Dasselbe gelte auch für das Geschäft mit KRS, dessen Vermarktung erst zur Jahresmitte angelaufen sei. Ob und inwiefern auch Erlöse aus diesem Bereich bereits für die Anhebung der diesjährigen Prognose verantwortlich seien, sei nicht mitgeteilt worden. Da dies aber für das Bewertungsmodell die entscheidende Größe sei, sehe der Analyst aktuell keinen Änderungsbedarf für seine Schätzungen. Dies umso mehr, als er für 2018 ohnehin schon mit Werten oberhalb der bisherigen Unternehmens-Guidance kalkuliert habe; insofern fühle er sich nun mit der Umsatzschätzung von 15,4 Mio. Euro und der EBITDA-Schätzung von 1,8 Mio. Euro weiterhin sehr wohl.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Klassik Radio-Aktie: