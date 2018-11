Tradegate-Aktienkurs Kirkland Lake Gold-Aktie:

Kurzprofil Kirkland Lake Gold Ltd.:



Kirkland Lake Gold Ltd. (ISIN: CA49741E1007, WKN: A2DHRG, Ticker-Symbol: NGDA, TSE-Symbol: KL) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Goldminen spezialisiert hat. Das Unternehmen betreibt mehr als drei Goldminen, inklusive Fosterville Gold Mine (Fosterville), die Stawell Gold Mine und die Cosmo Gold Mine. Die Produktionskapazität beläuft sich pro Jahr auf über 200.000 Unzen Gold. (30.11.2018/ac/a/a)



Toronto (www.aktiencheck.de) - Kirkland Lake Gold-Aktienanalyse des Analysten Steven Green von TD Securities:Steven Green, Analyst bei TD Securities, empfiehlt die Aktien des Goldminen-Betreibers Kirkland Lake Gold Ltd. (ISIN: CA49741E1007, WKN: A2DHRG, Ticker-Symbol: NGDA, TSE-Symbol: KL) laut einer Aktienanalyse weiterhin zum Kauf.Kirkland Lake Gold Ltd. habe hinsichtlich der Fosterville-Mine in Australien einen positiveren Ausblick gegeben. Eine höhere Goldhaltigkeit des Gesteins habe dazu beigetragen. Die Q4-Produktion werde sich nun vermutlich auf über 100.000 Unzen belaufen und damit einen neuen Quartalsrekord aufstellen.Analyst Steven Green geht von einem sehr starken Jahr 2019 aus. Auf Basis der ersten Ergebnisse bei Swan dürfte das Produktionsvolumen weiter ansteigen.In ihrer Kirkland Lake Gold-Aktienanalyse stufen die Analysten von TD Securities den Titel unverändert mit "buy" ein und bestätigen das Kursziel von 37,00 CAD.Börsenplätze Kirkland Lake Gold-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs Kirkland Lake Gold-Aktie:17,64 Euro -1,73% (30.11.2018, 16:16)