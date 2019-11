Tradegate-Aktienkurs Kirkland Lake Gold-Aktie:

39,51 Euro -8,88% (25.11.2019, 14:26)



NYSE-Aktienkurs Kirkland Lake Gold-Aktie:

47,62 USD -2,04% (22.11.2019)



TSE-Aktienkurs Kirkland Lake Gold-Aktie:

63,32 CAD -2,00% (22.11.2019)



ISIN Kirkland Lake Gold-Aktie:

CA49741E1007



WKN Kirkland Lake Gold-Aktie:

A2DHRG



Ticker-Symbol Kirkland Lake Gold-Aktie Deutschland:

NGDA



TSE-Ticker-Symbol Kirkland Lake Gold-Aktie:

KL



Kurzprofil Kirkland Lake Gold Ltd.:



Kirkland Lake Gold Ltd. (ISIN: CA49741E1007, WKN: A2DHRG, Ticker-Symbol: NGDA, TSE-Symbol: KL) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Goldminen spezialisiert hat. Das Unternehmen betreibt mehr als drei Goldminen, inklusive Fosterville Gold Mine (Fosterville), die Stawell Gold Mine und die Cosmo Gold Mine. (25.11.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Kirkland Lake Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldminen-Betreibers Kirkland Lake Gold Ltd. (ISIN: CA49741E1007, WKN: A2DHRG, Ticker-Symbol: NGDA, TSE-Symbol: KL) unter die Lupe.Die Goldbranche habe in den vergangenen Monaten zahlreiche Übernahmen gesehen: Barrick Gold habe sich Randgold Resources einverleibt, Newmont Mining habe Goldcorp übernommen, Pan American Silver habe sich Tahoe Resources geschnappt. Jetzt komme der nächste große Deal: Kirkland Lake Gold übernehme Detour Gold. Der Schachzug komme überraschend.Es sei die nächste große Übernahme in der Branche. Hochgerechnet 4,9 Milliarden Kanadische Dollar lasse sich Kirkland Lake Gold die Übernahme von Detour kosten. Allerdings fließe dabei kein Geld, die Übernahme werde komplett in Aktien gezahlt. Detour-Aktionäre würden 0,4343 Kirkland-Lake-Aktien je einer Detour-Aktie erhalten. Damit werde Detour auf Basis des Schlusskurses von Freitag mit 27,50 Kanadische Dollar je Aktie bewertet. Ein Premium von 24 Prozent. Nach der Übernahme würden die Alt-Aktionäre von Kirkland Lake 73 Prozent an der neuen Gesellschaft halten, die Detour-Aktionäre 27 Prozent.Detour betreibe die riesige Detour Lake Mine in Ontario, eine Tagebaumine, auf der rund 600.000 Unzen Gold jährlich produziert würden. Allerdings sei das Projekt nicht ganz unproblematisch, die Kosten seien entsprechend hoch und hätten zuletzt deutlich über 1.000 Dollar gelegen. Mit der Übernahme werde also das Kostenprofil von Kirkland Lake kurzfristig deutlich belastet. Allerdings schnappe sich Kirkland Lake mit der Übernahme auch rund 15 Millionen Unzen Goldreserven.Langfristig könnte sich die Übernahme auszahlen, so Markus Bußler von "Der Aktionär". Kurzfristig dürfte der Markt allerdings verschnupft reagieren. (Analyse vom 25.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Kirkland Lake Gold-Aktie: