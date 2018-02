Stuttgart-Aktienkurs Kirkland Lake Gold-Aktie:

12,69 Euro -1,17% (23.02.2018, 15:43)



Tradegate-Aktienkurs Kirkland Lake Gold-Aktie:

12,77 Euro -0,97% (23.02.2018, 16:35)



TSE-Aktienkurs Kirkland Lake Gold-Aktie:

CAD 19,78 -2,13% (23.02.2018, 16:50)



ISIN Kirkland Lake Gold-Aktie:

CA49741E1007



WKN Kirkland Lake Gold-Aktie:

A2DHRG



Ticker-Symbol Kirkland Lake Gold-Aktie Deutschland:

NGDA



TSE-Ticker-Symbol Kirkland Lake Gold-Aktie:

KL



Kurzprofil Kirkland Lake Gold Ltd.:



Kirkland Lake Gold Ltd. (ISIN: CA49741E1007, WKN: A2DHRG, Ticker-Symbol: NGDA, TSE-Symbol: KL) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Goldminen spezialisiert hat. Das Unternehmen betreibt mehr als drei Goldminen, inklusive Fosterville Gold Mine (Fosterville), die Stawell Gold Mine und die Cosmo Gold Mine. Die Produktionskapazität beläuft sich pro Jahr auf über 200.000 Unzen Gold.

(23.02.2018/ac/a/a)

Vancouver (www.aktiencheck.de) - Kirkland Lake Gold-Aktienanalyse des Analysten Philip Ker von PI Financial:Im Rahmen einer Aktienanalyse spricht Analyst Philip Ker vom Investmenthaus PI Financial nunmehr eine Kaufempfehlung für die Aktien des Goldminen-Betreibers Kirkland Lake Gold Ltd. (ISIN: CA49741E1007, WKN: A2DHRG, Ticker-Symbol: NGDA, TSE-Symbol: KL) aus.Kirkland Lake Gold Ltd. habe mit dem in Q4/17 erzielten Gewinn je Aktie die Erwartungen übertroffen. Das solide Jahr und die Rekordproduktion am Jahresende würden die Fähigkeiten des Unternehmens demonstrieren einen außergewöhnlichen Free Cash flow erzielen zu können.Die aggressiven Explorationsarbeiten würden zu einem starken Anstieg der P&P-Reserven führen. Die höhere Reserven- und Ressourcenbasis gebe Kirkland vielfältige Möglichkeiten an die Hand die Betriebsdauer der Minen auszuweiten.Analyst Philip Ker hält dem aktuellen Aktienkurs von Kirkland Lake Gold für zu niedrig.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Kirkland Lake Gold-Aktie: