Tradegate-Aktienkurs Kirkland Lake Gold-Aktie:

19,30 Euro +2,55% (12.07.2018, 17:05)



TSE-Aktienkurs Kirkland Lake Gold-Aktie:

CAD 29,55 +1,93% (12.07.2018, 17:20)



ISIN Kirkland Lake Gold-Aktie:

CA49741E1007



WKN Kirkland Lake Gold-Aktie:

A2DHRG



Ticker-Symbol Kirkland Lake Gold-Aktie Deutschland:

NGDA



TSE-Ticker-Symbol Kirkland Lake Gold-Aktie:

KL



Kurzprofil Kirkland Lake Gold Ltd.:



Kirkland Lake Gold Ltd. (ISIN: CA49741E1007, WKN: A2DHRG, Ticker-Symbol: NGDA, TSE-Symbol: KL) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Goldminen spezialisiert hat. Das Unternehmen betreibt mehr als drei Goldminen, inklusive Fosterville Gold Mine (Fosterville), die Stawell Gold Mine und die Cosmo Gold Mine. Die Produktionskapazität beläuft sich pro Jahr auf über 200.000 Unzen Gold. (12.07.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Vancouver (www.aktiencheck.de) - Kirkland Lake Gold-Aktienanalyse des Analysten Philip Ker von PI Financial:Im Rahmen einer Aktienanalyse hält Analyst Philip Ker vom Investmenthaus PI Financial in Bezug auf die Aktien des Goldminen-Betreibers Kirkland Lake Gold Ltd. (ISIN: CA49741E1007, WKN: A2DHRG, Ticker-Symbol: NGDA, TSE-Symbol: KL) an seiner neutralen Haltung fest.Kirkland Lake Gold Ltd. habe mit den Produktionszahlen des zweiten Quartals die Erwartungen leicht übertroffen. Angesichts solider Erzgehalte habe Macassa zu dem positiven Ergebnis maßgeblich beigetragen. Der Erzgehalt bei Fosterville sei stärker gestiegen als angenommen. Bei Holt und Taylor sei die Produktion aber schwächer ausgefallen als prognostiziert. Die Rekordproduktion im ersten Halbjahr versetze Kirkland Lake Gold in die Lage die Gesamtjahresziele zu erreichen.Die Analysten von PI Financial glauben, dass in den kommenden Quartalen erhebliche Kapitalerfordernisse auf das Unternehmen zukommen werden. Analyst Philip Ker setzt das Kursziel von 22,75 auf 24,50 CAD herauf, bleibt aber wegen einer sich ändernden Free Cash flow-These zurückhaltend.In ihrer Kirkland Lake Gold-Aktienanalyse stufen die Analysten von PI Financial den Titel unverändert mit "neutral" ein.Börsenplätze Kirkland Lake Gold-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Kirkland Lake Gold-Aktie:19,06 Euro +0,42% (12.07.2018, 16:45)