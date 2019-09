Tradegate-Aktienkurs Kinross Gold-Aktie:

4,52 Euro +1,22% (17.09.2019, 15:33)



TSE-Aktienkurs Kinross Gold-Aktie:

CAD 6,64 +2,00% (17.09.2019, 15:49)



ISIN Kinross Gold-Aktie:

CA4969024047



WKN Kinross Gold-Aktie:

A0DM94



Ticker-Symbol Kinross Gold-Aktie Deutschland:

KIN2



TSE-Ticker-Symbol Kinross Gold-Aktie:

K



Kurzprofil Kinross Gold Corp.:



Kinross Gold Corp. (ISIN: CA4969024047, WKN: A0DM94, Ticker-Symbol: KIN2, TSE-Symbol: K) ist ein in Kanada beheimateter Goldminen-Konzern. Das Unternehmen ist auf vier Kontinenten aktiv. Im abgelaufenen Jahr hat sich Kinross Gold insbesondere die Maximierung der Margen und des Free Cash flows, ein disziplinierter Ansatz bei der Kapitalallokation und der Projektentwicklung auf die Fahnen geschrieben. (17.09.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Vancouver (www.aktiencheck.de) - Kinross Gold-Aktienanalyse von Analyst Carey MacRury von Canaccord Genuity:Aktienanalyst Carey MacRury vom Investmenthaus Canaccord Genuity empfiehlt laut einer Aktienanalyse die Aktien des kanadischen Goldproduzenten Kinross Gold Corp. (ISIN: CA4969024047, WKN: A0DM94, Ticker-Symbol: KIN2, TSE-Symbol: K) nach wie vor zu kaufen.Kinross Gold Corp. habe Expansionspläne in Bezug auf die Tasiast-Mine. Das geplante Minenleben sei um vier Jahre bis 2034 verlängert worden. Erste Verträge dürften in Kürze geschlossen werden.Bei der Tasiast-Expansion handele es sich um ein größeres Projekt, auf die NAV-Prognose habe es jedoch einen neutralen Effekt. Analyst Carey MacRury hält am Kursziel für die Kinross Gold-Aktie von 8,00 CAD fest.In ihrer Kinross Gold-Aktienanalyse stufen die Analysten von Canaccord Genuity den Titel unverändert mit "buy" ein.Börsenplätze Kinross Gold-Aktie:Xetra-Aktienkurs Kinross Gold-Aktie:4,49 Euro +0,19% (17.09.2019, 15:30)