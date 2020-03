Tradegate-Aktienkurs Kinross Gold-Aktie:

3,95 Euro -1,53% (19.03.2020, 09:39)



TSE-Aktienkurs Kinross Gold-Aktie:

5,91 Euro -12,57% (18.03.2020)



NYSE-Aktienkurs Kinross Gold-Aktie:

4,06 USD -14,71% (18.03.2020)



ISIN Kinross Gold-Aktie:

CA4969024047



WKN Kinross Gold-Aktie:

A0DM94



Ticker-Symbol Kinross Gold-Aktie Deutschland:

KIN2



NYSE-Ticker-Symbol Kinross Gold-Aktie:

KGC



Kurzprofil Kinross Gold Corp.:



Kinross Gold Corp. (ISIN: CA4969024047, WKN: A0DM94, Ticker-Symbol: KIN2, NYSE-Symbol: KGC) ist ein in Kanada beheimateter Goldminen-Konzern. Das Unternehmen ist auf vier Kontinenten aktiv. Im abgelaufenen Jahr hat sich Kinross Gold insbesondere die Maximierung der Margen und des Free Cash flows, ein disziplinierter Ansatz bei der Kapitalallokation und der Projektentwicklung auf die Fahnen geschrieben. (19.03.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Kinross Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Kinross Gold Corp. (ISIN: CA4969024047, WKN: A0DM94, Ticker-Symbol: KIN2, NYSE-Symbol: KGC) unter die Lupe.Der Goldpreis sei gestern abermals unter Druck geraten. Die Bullen hätten die Marke von 1.500 Dollar wieder preisgeben müssen. Besonders stark habe es die Minenaktien erwischt. Die großen Minen-ETFs hätten vor allem zum Handelsende noch einmal deutlich abgeben müssen. Schlechte Nachrichten seien zudem von einem der großen Goldproduzenten gekommen. Eine Mine habe nach zwei Corona-Verdachtsfällen komplett abgeriegelt werden müssen.Der Leidtragende sei der Senior-Produzent Kinross: Der Goldproduzent habe schon kürzlich sein Büro in Toronto schließen müssen, nachdem ein Beschäftigter positiv auf Covid-19 getestet worden sei. Jetzt betreffe es die Kupol-Mine in Russland. Die Anlage, die 866 Arbeiter beschäftige und 4.500 Tonnen Erz pro Tag verarbeite, werde zwar weiter betrieben. Aber die Produktion werde jetzt nicht mehr weitertransportiert. Besonders bitter: Eigentlich gebe es in der Region, in der die Mine sich befinde, keine bestätigten Fälle des Corona-Virus. In ganz Russland seien bis dato nur 147 bestätigte Fälle bekannt.Die Meldung sei gestern kurz vor Börsenschluss gekommen. Die Kinross-Aktie sei daraufhin auf Tagestief aus dem Handel gegangen. Allerdings habe sich das Papier damit in bester Gesellschaft befunden. Auch andere Minen hätten, wie eingangs bereits erwähnt, deutlich verloren. Der wirtschaftliche Schaden dürfte sich für Kinross in Grenzen halten. Aktuell arbeite die Mine weiter, in der Regel liege zudem Erz auf Halde, sodass der Produktionsausfall gering sein dürfte. Und ob das produzierte Gold noch in diesem Quartal weitertransportiert und verkauft werden werde, sei eher zweitrangig.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Kinross Gold-Aktie: