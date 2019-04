Der Konzern habe für 2018 liquide Mittel in Höhe von 539,0 Mio. USD ausgewiesen. Das Eigenkapital habe bei einem Minus von 46,0 Mio. USD (Defizit) gelegen, das gezeichnete Kapital habe bei 473,0 Mio. USD gelegen, die kurzfristigen Verbindlichkeiten seien mit 6,536 Mrd. USD und die langfristigen Verbindlichkeiten mit 6,247 Mrd. USD angegeben worden. Die Bilanzsumme habe 14,518 Mrd. USD betragen. Das Unternehmen habe im Geschäftsjahr 2018 41.000 Mitarbeiter beschäftigt.



Die Konzernleitung habe mit der Vorlage des Jahresberichts für 2018 auch ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2019 publiziert. Man gehe von einem Umsatzrückgang von ein bis zwei Prozent aus und sehe auch Wechselkursrisiken, die sich negativ auf das Ergebnis niederschlagen könnten. Der Umsatzrückgang wäre zudem auf Devestitionen im Geschäftsjahr 2018 zurückzuführen. Die Devestitionen seien im Rahmen des 2018 Global Restructuring Program vollzogen worden. Das bereinigte Betriebsergebnis könnte dennoch um 1 bis 4 Prozent zulegen, denn hier könnten sich auch die Sparmaßnahmen von 400 bis 450 Mio. USD positiv auswirken.



Der bereinigte Gewinn je Aktie könnte 2019 bei 6,50 bis 6,70 USD liegen. Dies könnte sich auch auf die künftige Dividende positiv auswirken. Die Konzernleitung gehe von einer durchweg höheren Quartalsdividende von 1,03 USD je Anteilsschein aus und einer Gesamtdividendenzahlung von 4,12 USD je Aktie. Aktionären, die das Wertpapier bereits vor dem 8. März 2019 gehalten hätten, sei bereits am 2. April die erste Quartalsdividende 2019 ausbezahlt worden. Im Geschäftsjahr 2019 plane Kimberly-Clark je nach Marktlage Aktienrückkäufe in Höhe von 600 bis 900 Mio. USD.



Der Konzern publiziert am 22. April 2019 den Quartalsbericht für das erste Quartal 2019 und am 23. Juli den Quartalsbericht für das zweite Quartal 2019, so die Experten von LYNX Broker. (Analyse vom 23.04.2019)



Börsenplätze Kimberly-Clark-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Kimberly-Clark-Aktie:

116,24 EUR +4,68% (23.04.2019, 11:08)



NYSE-Aktienkurs Kimberly-Clark-Aktie:

130,25 USD +5,42% (22.04.2019)



ISIN Kimberly-Clark-Aktie:

US4943681035



WKN Kimberly-Clark-Aktie:

855178



Ticker-Symbol Kimberly-Clark-Aktie:

KMY



NYSE Ticker-Symbol Kimberly-Clark-Aktie:

KMB



Kurzprofil Kimberly-Clark:



Kimberly-Clark Corp. (ISIN: US4943681035, WKN: 855178, Ticker-Symbol: KMY, NYSE-Symbol: KMB) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Konsumgütern. Die Produktpalette umfasst Papierhygieneartikel, und Köperpflegeprodukte. Der Konzern entwickelt und produziert sowohl für Privatanwender als auch für industrielle Bereiche und versorgt diese mit Taschentücher, Toilettenpapier, Windeln, Seifen, Sanitärzubehör und Tüchern. Das frühere Segment Health Care wurde im November 2014 ausgegliedert und zu dem eigenständigen Unternehmen Halyard Health Inc. (23.04.2019/ac/a/n)



Berlin (www.aktiencheck.de) - Kimberly-Clark-Aktienanalyse von LYNX Broker:Die Experten von LYNX Broker nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Kimberly-Clark (ISIN: US4943681035, WKN: 855178, Ticker-Symbol: KMY, NYSE-Symbol: KMB) unter die Lupe.Das Unternehmen Kimberly-Clark Corp. sei wohl vielen Menschen weltweit aus ihrem alltäglichen Leben bekannt, ebenso wie viele der konzerneigenen Marken. Die Produkte des Hauses könnten in mehr als 175 Ländern erworben werden. Der Konzern operiere in 35 Ländern, habe rund 41.000 Mitarbeiter und im Jahr 2018 einen Umsatz in Höhe von 18,49 Mrd. US-Dollar erzielt. Das Unternehmen werde von CEO Michael D. Hsu geleitet und habe seinen Sitz in Dallas im US-Bundesstaat Texas.Die wohl bekannteste Marke von Kimberly-Clark sei Kleenex. Ähnlich wie das Produkt Tempo stehe auch der Begriff Kleenex für das zarte Papiertuch aus dem Spenderkarton, der in den meisten Hotels und Haushalten der Welt vertreten sein dürfte. Auch die Markennamen Hakle oder Camelia dürfte in Deutschland geläufig sein. Es gebe aber eine große Menge an Produkten, die man hierzulande nicht kenne und die hauptsächlich in den USA, in Lateinamerika und auch in Asien von den Verbrauchern genutzt würden.Viel wichtiger sei jedoch der Fakt, dass Kimberly-Clark mit dem gesamten Marken-Portfolio bereits in 80 Ländern den höchsten oder zumindest zweithöchsten Marktanteil in der jeweiligen Produktkategorie erreiche. Toilettenpapier der Marke Cottonelle, Küchenrollen der Marke Scott, Windeln der Marke Huggies und Papiertücher der Marke Kleenex seien Marken mit jeweils einer Mrd. USD Umsatz. Neben Produkten für den Verbraucher biete Kimberly-Clark auch Lösungen für Unternehmen. Dazu würden etwa Küchenrollen, Toilettenpapier, Papiertücher im Spender, papierne Handtücher sowie waschbare Tuch- und Handtuchrollen in Hängeboxen für den Einsatz in Gastronomie, Hotels oder den Sanitärbereichen größerer Firmen und weitere Produkte des täglichen Bedarfs gehören.Im Jahr 2018 habe der Konzern 51 Prozent der Umsätze in der Region Nordamerika und 49 Prozent in internationalen Märkten erzielt. Rund 9,0 Mrd. USD Umsatz seien größtenteils mit Windeln, Babytüchern und Babypflegeserien, weitere 6,0 Mrd. USD mit Gesichts- und Badhandtüchern sowie Papiertüchern und 3,4 Mrd. USD im Bereich Kimberly-Clark Professional mit Geschäftskunden erzielt worden. Diese Gruppen seien zugleich die Segmente des Konzerns, nämlich Personal Care, Consumer Care und K-C Professional (KCP).Die Aktie von Kimberly-Clark mit dem Handelssymbol KMB werde an der New York Stock Exchange (NYSE) gehandelt. Der Börsengang des Unternehmens habe am 13. Januar 1978 stattgefunden. Das Wertpapier sei unter anderem in den führenden US-Leitindex S&P 500 einbezogen. Insgesamt seien zum Ende des Geschäftsjahres 2018 349,6 Mio. Aktien auf vollverwässerter Basis ausstehend gewesen. Die größten institutionellen Aktionäre seien mit 8,02 Prozent die Vanguard Group, mit 7,16 Prozent BlackRock, mit 5,22 Prozent State Street und mit 4,63 Prozent T. Rowe Price Associates (Meldedaten vom 31. März 2019).In den letzten fünf Jahren habe die Aktie rund 14 Prozent an Wert gewonnen, während zum Beispiel der S&P 500 im Vergleichszeitraum um rund 56 Prozent habe zulegen können. Die Wertpapiere seien somit ein Underperformer. Der Markt bewerte den Konzern zum Zeitpunkt dieser Analyse mit 42,48 Mrd. USD. Die Aktien hätten via NYSE in den letzten 52 Wochen 124,50 USD im Hoch und 97,10 USD im Tief gekostet.Insgesamt würden sich seit April 2018 14 Analysen mit einer Kurszielangabe finden. Das höchste Kursziel stamme von Exane BNP-Parisbas, die am 12. Februar 2019 ein Ziel von 130,00 USD ausgegeben hätten. Das niedrigste Kursziel stamme von der UBS, die am 19. Juli 2018 ein Ziel von 90,00 USD veröffentlicht hätten. Das Durchschnittskursziel der 14 Analysen liege bei 112,14 USD. Die Aktie habe zum Zeitpunkt dieser Analyse mit 123,45 USD an der NYSE geschlossen.Der Chartverlauf der Aktie der Kimberly-Clark Corporation habe sich in den vergangenen Handelsjahren alles andere als sauber trendfolgend gezeigt. Eher sei es ein volatiles Auf und Ab gewesen, wobei die Richtungswechsel teilweise ohne jegliche Vorwarnung stattgefunden hätten. So habe der Wert grundsätzlich zwischen den Marken 100,00 USD und knapp 140,00 USD geschwankt, wobei zwischenzeitlich auch kleinere Schwankungsamplituden zu verzeichnen gewesen seien. Etwa seit Mitte 2018 habe der Wert leichte Aufwärtsambitionen gezeigt, welche sich seit Anfang 2019 etwas deutlicher bemerkbar gemacht hätten. Allein in diesem Jahr sei der Wert aus dem Bereich um die 107,50 USD auf über 130,00 USD gestiegen. Seien die Hochs von 2016 damit in greifbarer Nähe?Die aktuelle Momentumbewegung aus dem 123,00-USD-Bereich könnte sich als Startschuss für weitere Aufwärtsmoves erweisen, was positive Ergebnisse für Kaufgedanken grundsätzlich realistisch erscheinen lasse. Betrachte man jedoch die Bewegungen der vergangenen Jahre, sollte mit zu optimistischen Zielsetzungen eher vorsichtig umgegangen werden. Nichtsdestotrotz seien die Hochs nahe der 140,00-USD-Widerstandszone durchaus realistisch, was Käufe oberhalb von 123,00 USD interessant werden lasse. Leichte Rücksetzer wären gegebenenfalls ideale Einstiegssetups. Rutsche der Markt jedoch dauerhafter unter die 123,00-USD-Marke, sollte das Chartbild erneut analysiert werden, um festzustellen, ob der aktuelle Aufwärtsvorteil noch relevant sei.Bei der Kimberly-Clark Corporation werde jeweils zum 31.12. gemäß US-GAAP in US-Dollar (USD) bilanziert. Im Geschäftsjahr 2018 habe das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 18,486 Mrd. USD erzielt. Im Geschäftsjahr 2017 habe der Umsatz 18,348 Mrd. USD betragen. Eine bemerkenswerte Steigerung sei somit nicht zu registrieren. Das operative Ergebnis sei mit 2,229 Mrd. USD angegeben worden, das Ergebnis nach Steuern habe bei 1,445 Mrd. USD gelegen und der Jahresüberschuss sei mit 1,410 Mrd. USD testiert worden. Das Ergebnis je Aktie habe bei 4,05 USD und bei 4,03 USD auf vollverwässerter Basis gelegen. Je Anteilsschein habe die Dividende 4,00 USD betragen. Insgesamt liege die Ausschüttungssumme somit bei 345,0 Mio. USD.