Die KfW-Analyse zeigt darüber hinaus, dass bei Frauen und bei älteren Menschen ein soziales oder ökologisches Anliegen besonders häufig im Vordergrund steht. So ist der Anteil von Sozialunternehmern an den bis zu fünf Jahre alten Existenzgründungen durch Frauen mit 12% überdurchschnittlich hoch (Männer: 7%). Und während bei den bis 50-jährigen Jungunternehmern 8 % Sozialunternehmer sind, steigt der Anteil bei den Ü50-Jährigen auf 14%. "Die Sozialunternehmer zeigen, dass man auch im fortgeschrittenen Berufsleben neue Pläne verwirklichen kann. Auch das ist vor dem Hintergrund des demografischen Wandels zu begrüßen."



Weitere wesentliche Unterschiede zwischen "jungen" Sozialunternehmern und anderen Jungunternehmern sind:



- Die Mehrheit der Sozialunternehmer gründete, um eine bestimmte Geschäftsidee auszunutzen (60%/andere Jungunternehmer: 49%). Damit sind Sozialunternehmer weniger "arbeitsmarktgetrieben", sie machen sich also seltener selbstständig, weil eine bessere Erwerbsalternative fehlt. Nur 17 % von ihnen nennen dieses Motiv als Hauptgrund für ihre Selbstständigkeit, dagegen ein Drittel der anderen Jungunternehmer.

- Junge Sozialunternehmer sind häufiger Teamplayer: Jeder vierte arbeitet im Unternehmerteam mit anderen (26%), ein Drittel beschäftigt Mitarbeiter (32%). Andere Jungunternehmer arbeiten dagegen häufiger Solo und seltener mit Mitarbeitern (19 und 25%).

- Sozialunternehmer haben häufiger Kapitalbedarf als die anderen Jungunternehmer (75% bzw. 60%), insbesondere bis 25.000 EUR (58% bzw. 48%). Zur Deckung greifen sie häufiger auf Fördermittel sowie alternative Finanzierungsquellen wie Stiftungsgelder, Investorengelder oder auch Geld aus Crowdfunding-Kampagnen zurück.

- Im Vergleich mit anderen Jungunternehmen sorgen sich Sozialunternehmer deutlich stärker um ihre kaufmännischen Kompetenzen (23% bzw. 33%). Im Hinblick auf viele andere Belastungsfaktoren wie etwa Bürokratie oder Vereinbarkeit von Familie und Beruf gibt es hingegen kaum Unterschiede. Eine gezielte Unterstützung der Sozialunternehmer beim Erwerb kaufmännischen Know hows würde daher die Chancen erhöhen, dass sich die Firmen langfristig am Markt halten können.



Die aktuelle Analyse von KfW Research zu Sozialunternehmern ist abrufbar unter www.kfw.de/fokus.



Zur Datengrundlage: Die aktuelle Untersuchung zu jungen Sozialunternehmern basiert auf dem KfW Gründungsmonitor, einer repräsentativen Bevölkerungsbefragung von etwa jährlich 50.000 zufällig ausgewählten, in Deutschland ansässigen Personen. Gründer werden dabei breit erfasst - Voll- oder Nebenerwerb, Freiberufler oder Gewerbetreibender, Neugründung oder Übernahme. Die Identifikation vom Social Entrepreneurs erfolgt auf Basis der Angaben der Gründer zu ihrem Unternehmenszweck. (07.01.2019/ac/a/m)







