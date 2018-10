Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die britische Premierministerin Theresa May hat in einer Rede vor dem Parlament ihren Verhandlungskurs mit der EU in der "Brexit"-Frage verteidigt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Die im Dezember 2017 vereinbarte Notfalllösung lege fest, dass Nordirland noch in der Zollunion verbleibe, sollte bis zum Ende der bisher bis Dezember 2020 geplanten Übergangsfrist nach dem EU-Austritt keine andere Lösung gefunden werden. Dadurch solle eine "harte" Grenze auf der irischen Insel vermieden werden. Das strebe auch Großbritannien an. Jedoch möchte das Land einen entsprechenden "Backstop" und damit eine Zollgrenze zwischen Nordirland und den restlichen Landesteilen des Vereinigen Königreichs verhindern oder für die angeführte Variante zumindest eine zeitliche Befristung festschreiben und diese einseitig aufkündigen können. Die EU beharre dagegen auf eine zeitlich unbefristete Vereinbarung. May habe unterdessen erkennen lassen, dass eine kurzzeitige Verlängerung der o. g. Übergangsphase unter bestimmten Umständen möglich sei.Das Britische Pfund habe seit dem EU-Gipfel der vergangenen Woche wieder leicht an Wert verloren. Gestern habe sich der Euro dabei wieder klar jenseits von 0,88 GBP festsetzen können. Insgesamt zeige sich die britische Valuta in diesem Jahr handelsgewichtet jedoch stabil. Eine Einigung mit der EU vorausgesetzt, sollte dies auch für die kommenden Wochen gelten. In einem "no deal"-Szenario drohe hingegen eine spürbare Abwertung des Pfundes. (23.10.2018/ac/a/m)