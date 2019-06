Das US Bureau of Economic Analysis berichte, dass die Bilanz im Handel mit Waren und Dienstleistungen im April mit einem Defizit von USD 50,8 Mrd. abgeschlossen habe. Dieses Defizit liege um USD 1,1 Mrd. unter dem revidierten Ergebnis im März von USD 51,9 Mrd.- das liege möglicherweise aber nur am Abrechnungsdatum eines einzigen Auftrages. Trotz des leichten Rückgangs im April lägen Exporte und Importe weiter auf hohem Niveau. Eine nähere Untersuchung zeige, dass Rohölimporte eine maßgebliche Rolle spielen würden.



Ein Barrel des importierten Rohöls habe im April USD 57,16 gekostet nach USD 53,10 im März und USD 54,50 im April 2018. Die Ölimporte würden also nicht mehr in dem Maße wie in früheren Jahren belasten. Das werde seine Ursachen in der gesteigerten Inlandsproduktion haben, die wegen des Frackings auf Rekordniveau liege.



Im Handel mit China hätten die USA im April 2019 ein Defizit von USD 26,9 Mrd. nach USD 27,8 Mrd. im April 2018 verbucht. Die Verringerung sei angesichts der beiderseitigen Handelshemmnisse unwesentlich.



Wenn Handelshemmnisse und Importzölle keine Sanierung der US-Außenwirtschaft ermöglichen würden, dann bleibe als letzter Ausweg nur eine Dollarabwertung. In die gleiche Richtung würden sinkende US-Zinsen wirken. Einen Schutz dagegen biete Gold. Eine Verschärfung der Belastungen im Außenhandel erhöhe die Wahrscheinlichkeit einer weltweiten Rezession. Das würde die Aktienmärkte belasten. (Ausgabe vom 16.06.2019) (17.06.2019/ac/a/m)







Präsident Trump versuche seit einem Jahr, mit Handelssanktionen und Importzöllen die Einfuhren in die USA zu begrenzen. Sie würden sich insbesondere gegen China, die Eurozone sowie die Nachbarn Kanada und Mexiko richten. Diese würden sich unmittelbar mit Gegenmaßnahmen wehren. Doch sichtbare Erfolge dieses "Handelskrieges" hätten diese Maßnahmen für die US-Außenwirtschaft bisher nicht gebracht. Sie hätten aber an den internationalen Finanzmärkten erhebliche Turbulenzen verursacht.