Bonn (www.aktiencheck.de) - Zu Jahresbeginn hat sich die wirtschaftliche Situation in der Eurozone trotz des harten Lockdowns nur leicht eingetrübt, so die Analysten von Postbank Research.



Zwar sei der Index für das Verarbeitende Gewerbe in Deutschland mit minus 1,3 Punkten etwas stärker gefallen als erwartet. Das immer noch hohe Niveau von 57 Punkten deute aber weiterhin auf eine starke Expansion des Sektors hin. Außerdem habe die Stimmung in dem von den Beschränkungen stark betroffenen Dienstleistungssektor im Januar nur leicht nachgegeben, von 47,0 Punkten auf 46,8 Punkte. Andere Euroländer seien diesbezüglich nicht ganz so glimpflich davongekommen, worauf der Rückgang des entsprechenden EWU-Index um 1,4 auf 54,0 Punkte hindeute. Insgesamt würden die neuen Daten aber die Einschätzung bestätigen, dass die aktuelle Coronavirus-Welle die wirtschaftliche Entwicklung bei weitem nicht so stark beeinträchtigen werde, wie es im Frühjahr 2020 der Fall gewesen sei.



In den USA hätten die Einkaufsmanagerindices für eine positive Überraschung gesorgt. Im Verarbeitenden Gewerbe sei der Index im Januar um zwei auf 59 Punkte gestiegen und befinde sich nun auf dem höchsten Stand seit Mai 2007. In dem von der Coronavirus-Pandemie stark belasteten Dienstleistungssektor habe das Stimmungsbarometer sogar um fast drei auf 57,5 Punkte zulegen können. Anders als in der Eurozone würden die Einkaufsmanagerindices in den USA damit auf ein positives Wachstum zu Jahresbeginn hindeuten. Gleichzeitig scheine der Preisdruck zuzunehmen, der Teilindex für die Preise befinde sich auf dem höchsten Stand seit 2009. Der US-Dollar habe hiervon allerdings nicht profitieren können und seinen Seitwärtskurs zum Euro nach der Veröffentlichung fortgesetzt. (25.01.2021/ac/a/m)



