Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - In Anbetracht der weiter rückläufigen Stimmungsindikatoren im Verarbeitenden Gewerbe zeichnet sich kein Ende der industriellen Rezession in Deutschland ab, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



So sei der PMI für die Industrie im September mit 41,7 Punkten auf ein neues zyklisches Tief zurückgefallen. Der von den Analysten erwartete Anstieg um 0,4% bei den deutschen Auftragseingängen im August sollte entsprechend auch nicht als Startpunkt einer Erholung gesehen werden, sondern müsse vielmehr im Zusammenhang mit dem Rückgang um 2,7% im Juli gesehen werden. Auch bei den morgen anstehenden Daten zur Industrieproduktion würden die Analysten lediglich mit einem Plus von 0,3% im August rechnen, nachdem es im Juli noch zu einem Minus von 0,6% gekommen sei. Insgesamt steuere die deutsche Industrieproduktion auf ihren fünften Quartalsrückgang in Folge zu.



Weiter fehlende Signale für eine Belebung der deutschen Konjunktur würden mit dazu beitragen, dass an den Kapitalmärkten die Fantasien auf eine weitere Lockerung der Geldpolitik durch die EZB anhalten würden. Zuletzt seien ein weiteres Abgleiten der Rendite zehnjähriger Bundesanleihen noch durch die Unterstützung bei rund -0,6% aufgehalten worden. Falle diese Bastion, drohe ein schnelles Wiedersehen mit den historischen Tiefständen bei rund -0,74%. (07.10.2019/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.