Tradegate-Aktienkurs Home Depot-Aktie:

152,77 EUR -0,17% (27.02.2018, 14:43)



NYSE-Aktienkurs Home Depot-Aktie:

188,64 USD +0,09% (27.02.2018, 15:24, vorbörslich)



ISIN Home Depot-Aktie:

US4370761029



WKN Home Depot-Aktie:

866953



Ticker-Symbol Home Depot-Aktie:

HDI



NYSE Ticker-Symbol Home Depot-Aktie:

HD



Kurzprofil Home Depot Inc.:



The Home Depot Inc. (ISIN: US4370761029, WKN: 866953, Ticker-Symbol: HDI, NYSE-Symbol: HD) ist ein Baumarktunternehmen mit Sitz in Atlanta (US-Bundesstaat Georgia). Die Kette betreibt eine Reihe Hand- und Heimwerkermärkte unter dem Namen "The Home Depot". Mit über 2.250 Selbstbedienungsläden in den USA und mehreren Niederlassungen in Kanada, Puerto Rico, den Virgin Islands und Guam sowie Mexiko ist der US-Konzern auf dem nord- und südamerikanischen Markt präsent.



Das Warenangebot richtet sich sowohl an Heimwerker als auch Baufirmen und Handwerker. Neben einem breiten Sortiment an Baumaterial und Zubehör ergänzen Gartenutensilien und Pflanzen das Angebot. The Home Depot Inc. gilt als weltweit größtes Baumarktunternehmen.

(27.02.2018/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Home Depot-Aktienanalyse des Analysten Steven Forbes von Guggenheim Securities:Laut einer Aktienanalyse bestätigt Steven Forbes, Analyst bei Guggenheim Securities, laut einer Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktien der US-Baumarktkette Home Depot Inc. (ISIN: US4370761029, WKN: 866953, Ticker-Symbol: HDI, NYSE-Symbol: HD).Die Analysten von Guggenheim Securities sind der Auffassung, dass die Investitionen von Home Depot Inc. in das Kerngeschäft zu langfristigen Marktanteilsgewinnen führen werden.Analyst Steven Forbes passt derweil das Kursziel für die Home Depot-Aktie von 225,00 auf 215,00 USD nach unten an, unterstreicht aber seine positive Einschätzung.Die Aktienanalysten von Guggenheim Securities bekräftigen in ihrer Home Depot-Aktienanalyse das Votum "buy".Börsenplätze Home Depot-Aktie:Xetra-Aktienkurs Home Depot-Aktie:153,39 EUR +0,56% (27.02.2018, 14:40)