Kurzprofil First Solar Inc.:



First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, Nasdaq-Symbol: FSLR) ist eines der weltweit führenden Photovoltaik-Unternehmen mit dem Hauptsitz in den USA. Mit seinen Solarenergielösungen kommt First Solar bislang weltweit auf eine installierte Leistung von mehr als 8 GW. Die Photovoltaik-Dünnschichtmodule des Unternehmens finden in netzgekoppelten Solarstromanlagen Anwendung sind für den Vertrieb an Systemintegratoren, unabhängige Kraftwerksentwickler und Energieversorgungsunternehmen bestimmt.

(23.02.2018/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - First Solar-Aktienanalyse der Analystin Cynthia Motz von Williams Capital:Laut einer Aktienanalyse bekräftigt die Analystin Cynthia Motz vom Investmenthaus Williams Capital in Bezug auf die Aktien von First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, Nasdaq-Symbol: FSLR) ihre Kaufempfehlung.Der Quartalsbericht von First Solar Inc. weise Licht und Schatten auf. Allerdings sei die Guidance angehoben worden.Die Analystin Cynthia Motz hält am Kursziel für die First Solar-Aktie von 75,00 USD fest.In ihrer First Solar-Aktienanalyse stufen die Analysten von Williams Capital den Titel unverändert mit "buy" ein.