SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Kardex-Aktie:

142,00 CHF -2,87% (05.08.2019, 10:44)



ISIN Kardex-Aktie:

CH0100837282



WKN Kardex-Aktie:

A0RMWK



Ticker-Symbol Kardex-Aktie:

KAX2



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Kardex-Aktie:

KARN



Kurzprofil Kardex:



Die Kardex Gruppe (ISIN: CH0100837282, WKN: A0RMWK, Ticker-Symbol: KAX2, SIX Swiss Ex: KARN) ist ein weltweit agierender Industrie-Partner für Intralogistik-Lösungen und ein führender Anbieter von automatisierten Lagerlösungen und Materialflusssystemen. Die Gruppe besteht aus zwei unternehmerisch geführten Divisionen, Kardex Remstar und Kardex Mlog. Kardex Remstar entwickelt, produziert und unterhält dynamische Lager- und Bereitstellungssysteme und Kardex Mlog integrierte Materialflusssysteme und automatische Hochregallager. Die beiden Divisionen sind für ihre Kunden ein Partner über den ganzen Lebenszyklus eines Produkts oder einer Lösung. Dies beginnt bei der Erfassung der Kundenbedürfnisse und führt über die Planung, Realisierung und Implementierung kundenspezifischer Systeme bis hin zur Sicherstellung einer hohen Verfügbarkeit und niedriger Lebensdauer-Kosten durch ein kundenorientiertes Life-Cycle-Management. Rund 1 800 Mitarbeitende sind weltweit in über 30 Ländern für die Gesellschaften der Kardex Gruppe aktiv. (05.08.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Kardex-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michal Lichvar von Vontobel Research:Michal Lichvar, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Kardex-Aktie (ISIN: CH0100837282, WKN: A0RMWK, Ticker-Symbol: KAX2, SIX Swiss Ex: KARN).Die jüngsten Ergebnisse hätten die in der Anlagebeurteilung des Analysten beschriebene starke Nachfrage nach Kardex-Maschinen bestätigt. Er ändere seine Prognosen nur minimal. Dabei erhöhe er das erwartete Wachstum von Remstar im GJ19 geringfügig (VTe +11,6%, bisher: 11%) und verringere das erwartete Wachstum von Mlog (VTe +6,9%, bisher: 9,6%), was auf geänderte Buchungen in H1 zurückzuführen sei. Er reduziere seine EBIT-Prognose für Remstar um 20 Bp. und erwarte nun im GJ19 eine stabile Konzern-EBIT-Marge.Michal Lichvar, Aktienanalyst von Vontobel Research, ändert seine EPS-Prognosen geringfügig (+0.8/-0.5/-0.4% im GJ19/20/21) und bestätigt sein Kursziel von CHF 190,00 und das "buy"-Rating für die Kardex-Aktie. (Analyse vom 05.08.2019)Börsenplätze Kardex-Aktie:L&S-Aktienkurs Kardex-Aktie:128,00 EUR -9,09% (02.08.2019)