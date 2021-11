Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Kurzprofil Kapsch TrafficCom AG:



Die Kapsch TrafficCom AG (ISIN: AT000KAPSCH9, WKN: A0MUZU, Ticker-Symbol: BZ6, Wiener Börse-Symbol: KTCG) ist ein weltweit anerkannter Anbieter von Verkehrslösungen für eine nachhaltige Mobilität. Die innovativen Lösungen in den Anwendungsbereichen Maut, Verkehrsmanagement, Nachfragemanagement und Mobilitätsdienstleistungen tragen zu einer gesünderen Welt ohne Staus bei.



Das Unternehmen hat in mehr als 50 Ländern rund um den Globus erfolgreich Projekte umgesetzt. Mit seinen One-Stop-Lösungen deckt es die gesamte Wertschöpfungskette seiner Kunden ab, von Komponenten über Design bis zu der Implementierung und dem Betrieb von Systemen.



Als Teil der Kapsch Group, mit Hauptsitz in Wien, verfügt Kapsch TrafficCom über Tochtergesellschaften und Niederlassungen in mehr als 25 Ländern und ist seit 2007 im Segment Prime Market der Wiener Börse (Symbol: KTCG) notiert. Im Geschäftsjahr 2020/21 erwirtschafteten rund 4.660 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Umsatz von rund 500 Mio. EUR. (18.11.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Kapsch TrafficCom-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Teresa Schinwald und Bernd Maurer, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen die Aktie der Kapsch TrafficCom AG (ISIN: AT000KAPSCH9, WKN: A0MUZU, Ticker-Symbol: BZ6, Wiener Börse-Symbol: KTCG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach acht Quartalen mit rückläufigen Umsätzen habe Kapsch TrafficCom im 2. Quartal 2021/22 erstmal wieder einen Umsatzanstieg von 8% im Jahresvergleich verzeichnet und damit fast die Erwartungen der Analysten der Raiffeisen Bank International AG und die Konsensus-Erwartungen erfüllt. Noch wichtiger sei gewesen, dass das Betriebsergebnis inklusive Beteiligungsertrag (EBIT) in den schwarzen Zahlen geblieben sei. Während die berichteten Zahlen um EUR 1 bis 2 Mio. unter unseren und den Markterwartungen lagen, übertraf das bereinigte EBIT von rund EUR 11 Mio. unsere und die Marktprognose doch recht deutlich, da Einmaleffekte in der Höhe von ca. EUR 7 Mio. das Ergebnis belastet hatten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Das Management habe den Ausblick für das Geschäftsjahr 21/22 präzisiert und erwarte nun einen Umsatz von EUR 550 Mio., ein Plus von fast 9% gegenüber dem Vorjahr, während vorher nur von einem "ordentlichen Umsatzwachstum" die Rede gewesen sei. Außerdem rechne man mit einer EBIT-Marge von 3%, was auch etwas genauer sei als der zuvor prognostizierte "untere einstellige Prozentbereich". In harten Zahlen entspreche das einem EBIT von rund EUR 16,5 Mio.Demgegenüber stehen unsere Umsatzerwartungen von EUR 559 Mio. und ein Konsensus von EUR 544 Mio. sowie eine Rentabilitätsprognose von unserer Seite von 2,1% (oder EUR 11,8 Mio.) bzw. einer Markterwartung von 3,3% (d.h. 18,2 Mio.), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Die konkreten Unternehmenserwartungen lägen also genau in der Mitte.Aufgrund der zögerlichen Umsetzung von Infrastrukturprojekten und im Zuge der allgemeinen Lieferschwierigkeiten für elektronische Komponenten sei das Geschäft weiterhin nicht einfach. Die Umsatzprognose erfordere sicherlich noch einiges an Einsatz. Andererseits habe Kapsch TrafficCom eine gute Kostenkontrolle bewiesen und dass auch bei einem niedrigeren Umsatzniveau positive Ergebnisse erwirtschaftet werden könnten. Die Analysten der Raiffeisen Bank International AG sähen die Ergebnisse insgesamt neutral.Unsere letzte Empfehlung für die Aktie von Kapsch TrafficCom lautete "halten", so Teresa Schinwald und Bernd Maurer, Analysten der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 18.11.2021)Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.