(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen

(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen



Börsenplätze Kapsch TrafficCom-Aktie:



Börse Stuttgart-Aktienkurs Kapsch TrafficCom-Aktie:

26,10 EUR +1,95% (12.02.2020, 09:19)



Wiener Börse-Aktienkurs Kapsch TrafficCom-Aktie:

26,70 EUR +0,38% (12.02.2020, 10:37)



ISIN Kapsch TrafficCom-Aktie:

AT000KAPSCH9



WKN Kapsch TrafficCom-Aktie:

A0MUZU



Ticker-Symbol Kapsch TrafficCom-Aktie:

BZ6



Wien Ticker-Symbol Kapsch TrafficCom-Aktie:

KTCG



Kurzprofil Kapsch TrafficCom AG:



Die Kapsch TrafficCom AG (ISIN: AT000KAPSCH9, WKN: A0MUZU, Ticker-Symbol: BZ6, Wien-Symbol: KTCG) ist ein Anbieter von Intelligenten Verkehrssystemen in den Bereichen Mauteinhebung, Verkehrsmanagement, Smart Urban Mobility, Verkehrssicherheit und vernetzte Fahrzeuge. Kapsch TrafficCom deckt mit durchgängigen Lösungen die gesamte Wertschöpfungskette ihrer Kunden aus einer Hand ab: von Komponenten über Design bis zur Errichtung und dem Betrieb von Systemen. Die Mobilitätslösungen von Kapsch TrafficCom helfen dabei, den Straßenverkehr in Städten und auf Autobahnen sicherer, zuverlässiger, effizienter und komfortabler zu machen sowie die Umweltbelastung zu reduzieren.



Eine Vielzahl von erfolgreichen Projekten in mehr als 50 Ländern rund um den Globus hat Kapsch TrafficCom zu einem international anerkannten Anbieter intelligenter Verkehrssysteme gemacht. Als Teil der Kapsch Group verfügt Kapsch TrafficCom mit Hauptsitz in Wien, Österreich, über Tochtergesellschaften und Niederlassungen in mehr als 30 Ländern und notiert seit 2007 im Prime Market der Wiener Börse. Die aktuell mehr als 5.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erwirtschafteten im Wirtschaftsjahr 2017/18 einen Umsatz von rund 693,3 Mio. EUR. (12.02.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Kapsch TrafficCom-Aktienanalyse von FMR Research:Felix Lutz, Aktienanalyst von FMR Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der Kapsch TrafficCom AG (ISIN: AT000KAPSCH9, WKN: A0MUZU, Ticker-Symbol: BZ6, Wien-Symbol: KTCG).Wir waren mit Kapsch TrafficCom letzte Woche (Donnerstag) auf Roadshow in Luxemburg und trafen Vermögensverwalter und institutionelle Investoren, die ein Update zum Geschäftsmodell und den aktuellen Projekten bekamen, so der Analyst von FMR Research. Aufgrund der Blackout-Period seien keine Details zu Q3-Zahlen genannt worden.USA: Wie auch schon im letzten Investorentelefonat von Hr. Kapsch skizziert, stelle die gute Auftragslage in den USA hohe Anforderungen an das Personal. Nach einem Aufbau der Personalkapazitäten (zu Beginn des Fiskaljahrs hätten netto 150 Personen gefehlt) und der noch andauernden Einarbeitungszeit seien die Margen spürbar belastet worden. Es müsse noch weiter Personal eingestellt werden (ca. 70 Personen). Sobald die Mitarbeiter integriert und eingearbeitet seien (ca. Herbst 2020e), erwarte Kapsch eine spürbare Verbesserung der Margensituation.Deutschland: Die Investoren habe der weitere Ablauf in der Einigung mit dem Deutschen Bund interessiert. Laut Mitteilung vom 19.12.2019 seien hier die nächsten Schritte i/ die Prüfung etwaiger Ansprüche durch einen Gutachter, ii/ ein Verhandlungsverfahren und, sollte dies nicht zu einer Einigung führen, iii/ eine endgültige Entscheidung vor einem Schiedsgericht. Aufgrund der hohen politischen Brisanz erwarte Lutz, dass es entweder nach der Wahl in Deutschland (Herbst 2021) oder nach einem unter Umständen langwierigen Schiedsverfahren zu einer Einigung komme. Aufgrund der potentiellen Größenordnung der Summe könnte es zu einer Neubewertung der Aktie kommen.Strategie-Update: Bis Mitte 2020 plane das Unternehmen eine Überprüfung und entsprechende Neuausrichtung seiner Strategie und Geschäftsmodelle. Dies könnte zu einer Veränderung der anvisierten Kundengruppen und dem Verhältnis von B2G-, B2C- und B2B-Geschäft führen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Die FMR Frankfurt Main Research AG hat mit der Oddo Seydler Bank AG einen Kooperationsvertrag geschlossen, auf dessen Grundlage sie diese Finanzanalyse erstellt. Die Oddo Seydler Bank AG wiederum handelt im Auftrag der Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind.Die Oddo Seydler Bank AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person: