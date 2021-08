Börsenplätze Kapsch TrafficCom-Aktie:



Kurzprofil Kapsch TrafficCom AG:



Die Kapsch TrafficCom AG (ISIN: AT000KAPSCH9, WKN: A0MUZU, Ticker-Symbol: BZ6, Wien-Symbol: KTCG) ist ein weltweit anerkannter Anbieter von Verkehrslösungen für eine nachhaltige Mobilität. Die innovativen Lösungen in den Anwendungsbereichen Maut, Verkehrsmanagement, Nachfragemanagement und Mobilitätsdienstleistungen tragen zu einer gesünderen Welt ohne Staus bei.



Das Unternehmen hat in mehr als 50 Ländern rund um den Globus erfolgreich Projekte umgesetzt. Mit seinen One-Stop-Lösungen deckt es die gesamte Wertschöpfungskette seiner Kunden ab, von Komponenten über Design bis zu der Implementierung und dem Betrieb von Systemen.



Als Teil der Kapsch Group, mit Hauptsitz in Wien, verfügt Kapsch TrafficCom über Tochtergesellschaften und Niederlassungen in mehr als 30 Ländern und ist seit 2007 im Segment Prime Market der Wiener Börse (Symbol: KTCG) notiert. Die rund 5.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Kapsch TrafficCom erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2019/20 einen Umsatz von 731,2 Mio. EUR. (16.08.2021/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Kapsch TrafficCom-Aktienanalyse von FMR Research:Felix Lutz, Aktienanalyst von FMR Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der Kapsch TrafficCom AG (ISIN: AT000KAPSCH9, WKN: A0MUZU, Ticker-Symbol Deutschland: BZ6, Wien-Symbol: KTCG).Nach dem schwachen Geschäftsjahr 2020/21 habe die Kapsch TrafficCom Q1/2021/22 positiv abschließen können: Trotz eines Umsatzverlustes von 8,4% YoY auf 126,8 Mio. Euro - sogar im Vergleich zum schwachen Corona-Jahr 2019/20 - habe das Unternehmen ein EBIT von 6,6 Mio. Euro (5,2% Marge) und schließlich 0,24 Euro Gewinn je Aktie in Q1 realisiert. Der freie Cashflow sei mit 11,3 Mio. Euro negativ gewesen, dennoch habe sich die Eigenkapitalquote nach der teilweisen Tilgung des Schuldscheindarlehens mit Eigenmitteln von 14,3% (31.03.) auf 16,3% (30.06.) erhöht. Das Maut-Segment habe einen Umsatzbeitrag von 71% (89,6 Mio. Euro) bei einer EBIT-Marge von 3,5% gehabt; der Bereich Verkehrsmanagement habe 37,2 Mio. Euro bei einer EBIT-Marge von 9,2% gebracht. Lutz sei hier noch zurückhaltend, ob diese 9,2% nachhaltig seien.2021/22 werde weiterhin als Übergangsjahr gesehen. Das Neugeschäft (v.a. Komponenten und Errichtungen) verlaufe nach wie vor schwach. Die Visibilität für das zweite Geschäftsjahreshalbjahr sei derzeit noch gering, jedoch erwarte man keinen Verlust und es könnte noch an der Kostenschraube gedreht werden. Verstärktes Wachstum werde zum nächsten Geschäftsjahr gesehen mit einem langfristigen Wachstum über dem Markt (Strategie 2027).Nach dem ersten Quartal erhöhe Lutz seine EBIT-Schätzungen von 5,5 Mio. Euro auf 19,6 Mio. Euro für 2021/22e. Ausschlaggebend seien seine Erwartungen für niedrigere Material- und Personalaufwendungen im Geschäftsjahr 2021/22e. Für 2022e lasse der Analyst seine Schätzungen annähernd unverändert.Felix Lutz, Aktienanalyst von FMR Research, behält sein Kursziel von 18,00 Euro und seine "halten"-Empfehlung bei, da trotz der erreichten Verbesserung in Aufwandspositionen vom Management noch keine Besserung der Auftragslage in Aussicht gestellt wird. Sein Kursziel impliziere ein KGV 2021/22e bis 2023/24e von 40,9x, 12,9x und 8,5x. (Analyse vom 16.08.2021)Die Oddo Seydler Bank AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person:(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen