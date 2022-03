Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Kurzprofil Kapsch TrafficCom AG:



Die Kapsch TrafficCom AG (ISIN: AT000KAPSCH9, WKN: A0MUZU, Ticker-Symbol: BZ6, Wien: KTCG) ist ein weltweit anerkannter Anbieter von Verkehrslösungen für eine nachhaltige Mobilität. Die innovativen Lösungen in den Anwendungsbereichen Maut, Verkehrsmanagement, Nachfragemanagement und Mobilitätsdienstleistungen tragen zu einer gesünderen Welt ohne Staus bei.



Das Unternehmen hat in mehr als 50 Ländern rund um den Globus erfolgreich Projekte umgesetzt. Mit seinen One-Stop-Lösungen deckt es die gesamte Wertschöpfungskette seiner Kunden ab, von Komponenten über Design bis zu der Implementierung und dem Betrieb von Systemen.



Als Teil der Kapsch Group, mit Hauptsitz in Wien, verfügt Kapsch TrafficCom über Tochtergesellschaften und Niederlassungen in mehr als 25 Ländern und ist seit 2007 im Segment Prime Market der Wiener Börse (Symbol: KTCG) notiert. Im Geschäftsjahr 2020/21 erwirtschafteten rund 4.660 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Umsatz von rund 500 Mio. EUR. (28.03.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Kapsch TrafficCom-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Kapsch TrafficCom AG (ISIN: AT000KAPSCH9, WKN: A0MUZU, Ticker-Symbol: BZ6, Wien: KTCG) unter die Lupe.Kapsch TrafficCom habe gemeinsam mit dem Joint-Venture-Partner CTS EVENTIM (ISIN: DE0005470306, WKN: 547030) einen wichtigen ersten Etappensieg im Schiedsgerichtsverfahren gegen die Republik Deutschland errungen. Die Höhe des Schadenersatzes werde in einem zweiten Schritt entschieden, was aber noch dauern werde.Das Schiedsgericht im Verfahren zum gescheiterten PKW-Mautprojekt gegen die Bundesrepublik Deutschland (BRD) habe zugunsten der autoTicket GmbH, dem Joint Venture von Kapsch TrafficCom und CTS EVENTIM, entschieden. Das Gemeinschaftsunternehmen habe die Ausschreibung für die deutsche Pkw-Mautinfrastruktur gewonnen, die so genannte Infrastrukturabgabe sei jedoch später von der Bundesregierung aufgrund eines negativen Urteils des Europäischen Gerichtshofs nicht weiter verfolgt worden. Das Gericht habe die Begründetheit der Ansprüche auf Ersatz des Bruttounternehmenswerts und auf Erstattung der durch die Abwicklung des Betreibervertrags entstandenen Kosten bestätigt und habe die von Deutschland vorgebrachten Behauptungen über eine schlechte Leistung zurückgewiesen. Dies sei der erste Schritt in einem zweistufigen Schiedsverfahren, in dem es in einem zweiten Schritt um die Höhe des Schadenersatzanspruchs gehe.autoTicket mache insgesamt EUR 560 Mio. gegen die Bundesrepublik geltend, wobei CTS EVENTIM und Kapsch TrafficCom zu etwa gleichen Teilen beteiligt seien. Selbst wenn nur die Hälfte des geforderten Betrags zugesprochen würde, beliefe sich die Auszahlung auf EUR 140 Mio. oder EUR 10,80 je Aktie.Der Zeitplan für die zweite Entscheidung sei nicht bekannt und die Analysten würden davon ausgehen, dass es einige Quartale dauern werde. Mit einer Rückerstattung würden sich der finanzielle Spielraum von Kapsch TrafficCom mit einem Schlag massiv verbessern. Die Aktie sei heute im frühen Handel bereits um etwa EUR 2,00 je Aktie gestiegen.Unsere letzte Empfehlung für Kapsch TrafficCom lautete "Halten", so Bernd Maurer und Teresa Schinwald, Analysten der RBI. (Analyse vom 28.03.2022)Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.