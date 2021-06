(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen



Kurzprofil Kapsch TrafficCom AG:



Die Kapsch TrafficCom AG (ISIN: AT000KAPSCH9, WKN: A0MUZU, Ticker-Symbol: BZ6, Wien-Symbol: KTCG) ist ein weltweit anerkannter Anbieter von Verkehrslösungen für eine nachhaltige Mobilität. Die innovativen Lösungen in den Anwendungsbereichen Maut, Verkehrsmanagement, Nachfragemanagement und Mobilitätsdienstleistungen tragen zu einer gesünderen Welt ohne Staus bei.



Das Unternehmen hat in mehr als 50 Ländern rund um den Globus erfolgreich Projekte umgesetzt. Mit seinen One-Stop-Lösungen deckt es die gesamte Wertschöpfungskette seiner Kunden ab, von Komponenten über Design bis zu der Implementierung und dem Betrieb von Systemen.



Als Teil der Kapsch Group, mit Hauptsitz in Wien, verfügt Kapsch TrafficCom über Tochtergesellschaften und Niederlassungen in mehr als 30 Ländern und ist seit 2007 im Segment Prime Market der Wiener Börse (Symbol: KTCG) notiert. Die rund 5.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Kapsch TrafficCom erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2019/20 einen Umsatz von 731,2 Mio. EUR. (24.06.2021/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Kapsch TrafficCom-Aktienanalyse von FMR Research:Felix Lutz, Aktienanalyst von FMR Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der Kapsch TrafficCom AG (ISIN: AT000KAPSCH9, WKN: A0MUZU, Ticker-Symbol Deutschland: BZ6, Wien-Symbol: KTCG).Nach einem schwachen Jahr 2020/21 habe Kapsch TrafficCom - wie vorher bekannt gegeben - einen Umsatz von 505 Mio. Euro (-30,9% YoY) bei einem EBIT von -123,2 Mio. Euro (Vorjahr -39,2 Mio. Euro) realisiert, so dass am Ende ein EPS von -7,91 Euro (Vorjahr: -3,70 Euro) erreicht worden sei. Trotz eines ausgeglichenen FCF sei die Eigenkapitalquote von 25,1% (März 2020) auf 14,3% (März 2021) gesunken.Das Management werde der Hauptversammlung am 8. September keine Dividende vorschlagen und strebe einen Vorratsbeschluss für eine 10%ige Kapitalerhöhung an, sollten sich M&A-Möglichkeiten ergeben oder sich das Eigenkapital entgegen den Erwartungen verschlechtern.Aktuell habe das Management wenig Visibilität auf Aufträge, erwarte aber auf mittlere Sicht ein Wachstum von 6,7% p.a. für den adressierbaren Markt von aktuell 4,6 Mrd. Euro. 2021/22 solle ein Konsolidierungsjahr mit Fokus auf die Rückkehr in die Gewinnzone sein, danach werde wieder verstärktes Wachstum angestrebt. Durchschnittlich wolle Kapsch TrafficCom stärker als der Markt wachsen und bestätige die Strategie 2027.Lutz überarbeite seine Schätzungen und gehe für 20201/22e von einem Umsatzwachstum von 4,9% auf 530 Mio. Euro aus. Da er mit positiven Nachlaufeffekten aus dem Restrukturierungs- und Effizienzprogramm für das Gesamtjahr rechne, erwarte er ein EBIT von 5,5 Mio. Euro (1,0% Marge). Ab 2022/23e erwarte er die Rückkehr auf den Wachstumskurs (Topline-Wachstum von 11,3%) bei sich erheblich verbessernden Margen (6,2% EBIT-Marge) und das Erreichen positiver EPS.Aufgrund seiner aktualisierten Schätzungen erhalte Lutz in seinen Bewertungsmodellen zwar einen leicht höheren fairen Wert (ca. 19 Euro), sehe aber aktuell noch die Möglichkeit eines schlechten Q1-Ergebnisses aufgrund von Nachlaufeffekten. Sobald sich eine nachhaltige Besserung der Lage abzeichne, sehe der Analyst zunächst die 18 Euro und dann auch mehr als möglich an.