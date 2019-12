Ebenfalls nach oben (+4,9%) sei es für den belgischen Einzelhändler Colruyt (ISIN: BE0974256852, WKN: A1C7HA, Ticker-Symbol: EFC1) gegangen, welcher in Q2 eine deutlich besser als erwartete Profitabilität vermeldet habe.



Um fast 7% nach oben sei es gestern auch beim Autoteile-Händler AutoZone (ISIN: US0533321024, WKN: 881531, Ticker-Symbol: AZ5) gegangen, welcher mit seinen Q1-Zahlen nicht nur die Analystenerwartungen, sondern auch die höchsten Teilschätzungen am Markt habe übertreffen können.



Die K+S-Aktie (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) sei gestern recht fest gewesen (+4,1%), nachdem der Düngemittel- und Salzehersteller einen Börsengang seiner operativen Einheit "Americas" in den Raum gestellt habe.



Heute würden in Europa vor Börsenstart noch der spanische Textilriese Inditex (ISIN: ES0148396007, WKN: A11873, Ticker-Symbol: IXD1, Nasdaq OTC-Symbol: IDEXF) seine Q3-Zahlen und der deutsche Touristikkonzern TUI (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) seine vorläufigen Jahreszahlen berichten. Morgen nachbörslich würden mit Adobe Systems (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE), Broadcom (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, Nasdaq-Symbol: AVGO) und Oracle (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) mehrere Schwergewichte aus dem Tech-Bereich ihre Quartalsergebnisse berichten. (11.12.2019/ac/a/m)





Der französische Pharmakonzern Sanofi (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker Symbol: SNW, EN Paris: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) habe gestern seinen Kapitalmarkttag in den USA abgehalten, bei dem neben ambitionierten Mittelfristzielen auch ein Strategieschwenk weg von Diabetes Richtung Krebsforschung verlautbart worden sei. Der Markt habe applaudiert, die Aktie sei gestern um 5,9% nach oben geklettert.