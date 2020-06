Genf (www.aktiencheck.de) - Die Verbesserung der makroökonomischen Lage und der schnelle Anstieg der Marktstimmung haben sich auch im Juni fortgesetzt, so die Experten von Unigestion.



An den Kapitalmärkten gewinne die Umschichtung von sicheren Häfen in wachstums- und inflationsgebundene Anlagen an Schwung. Olivier Marciot, Senior-Portfoliomanager im Cross-Asset-Team beim schweizerischen Vermögensverwalter Unigestion, ist der Ansicht, dass die Risikobereitschaft durch die Stabilisierung der Gesundheitssituation, der Verbesserung der Makrodaten und der Unterstützung durch die Notenbanken nun breiter gestreut sei. So habe der MSCI Value mit einer Rendite von 8% gegenüber Growth mit 3,2% eine größten Outperformances seit Jahren erzielt. Die Aussichten auf steigende Energiepreise sowie ein geringer erwartetes Ausfallrisiko hätten dazu beigetragen, dass US-High-Yields um 5,75% hätten zulegen können.



Für die eigene Positionierung bedeute dies eine zunehmende Verlagerung auf wachstumsbezogenen Anlagen, den Abbau von Short-Positionen sowie die Verringerung defensiver Anlagen wie Staatsanleihen. (10.06.2020/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.