Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die schnelle COVID-19 Genesung scheint die Umfragewerte des US-Präsidenten allerdings nicht signifikant zu stützen, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank Donner & Reuschel AG.



Ein Vergleich der US-Wahlumfragen aus dem Jahr 2016 offenbare, dass Bidens Vorsprung im letzten Monat im Durchschnitt bei rund acht Prozentpunkten liege. Hillary Clintons Vorsprung habe dagegen vor der Wahl 2016 nur bei durchschnittlich 5,2 Prozentpunkten gelegen. Ein weiterer Unterschied zwischen damals und heute sei, dass die Umfrageergebnisse Clintons in den Monaten vor der Wahl auffällig starken Schwankungen unterworfen gewesen seien. Joe Bidens Vorsprung dürfe allerdings als sehr stabil betrachtet werden. Zudem seien seine Umfragewerte vor allem in den Swing States deutlich besser als die Clintons im Jahr 2016. Dies erhöhe ebenfalls die Wahrscheinlichkeit für seinen Sieg. Auch wenn Trump am 15. Oktober in der nächsten Fernsehdebatte gegen Biden antreten wolle, sei unklar, ob das Duell stattfinden könne. Noch befinde sich der US-Präsident lediglich auf dem Weg der Genesung.



Die Nervosität der Marktteilnehmer an den internationalen Kapitalmärkten bleibe indes weiter bestehen. Dies begründe sich aus der angespannten politischen Lage in den USA sowie einer drohenden zweiten Infektionswelle im Herbst. In Europa sorge die anstehende neue Runde bei den Brexit-Verhandlungen für spürbare Unruhe. Positiv hervorzuheben sei, dass trotz der anhaltend hohen Infektionszahlen in Indien, der indische Einkaufsmanagerindex heute Morgen auf 54,6 Punkte - nach 46 Punkten im August - gestiegen sei. (06.10.2020/ac/a/m)



