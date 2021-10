London (www.aktiencheck.de) - Schlechtere Windverhältnisse haben sich in der jüngsten Vergangenheit negativ auf die Windenergieproduktion ausgewirkt - deshalb fordert Philipp von Königsmarck, Head of Wholesale für Deutschland und Österreich bei Legal & General Investment Management (LGIM), die Kapazitäten für erneuerbare Energien deutlich zu erhöhen.Der Sektor Wasserstoff hole ebenfalls kräftig auf: Die Kosten für Elektrolyseure zur Herstellung von Wasserstoff seien in den letzten fünf Jahren um bis zu 50 Prozent gesunken und würden bis 2030 voraussichtlich um weitere 40 bis 60 Prozent fallen. Weltweit seien bereits über 200 Wasserstoffprojekte angekündigt worden und die gesamten Produktionskapazitäten würden weiter steigen.Der Übergang von fossilen zu regenerativen Energieträgern sei aufgrund vergleichsweise niedriger Kosten und von Skaleneffekten in vollem Gange. Der Prozess müsse sich aus Sicht der Experten von LGIM lediglich beschleunigen. (19.10.2021/ac/a/m)