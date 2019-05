Auf der anderen Seite hätten sich die Konjunkturdaten jüngst deutlich verbessert und die Unternehmen hätten neben sehr soliden Gewinnen auch erfreuliche Ausblicke vermeldet. Die Notenbanken hätten ihre Unterstützung bekräftigt und aktuell seien keine Zinsschritte in Sicht.



Es treffe also eine enorme Liquidität auf extrem niedrige Zinsniveaus und fair bewertete Aktienmärkte. Europäische Standardwerte seien in den letzten vier Jahren kaum gestiegen und würden aktuell deutlich unterhalb des langfristigen Mittel bewertet.



Während die US-Indices ihre Allzeithochs bereits wieder erreicht hätten, würden der EURO STOXX 50 und besonders der DAX noch deutlich unter den Höchstkursen notieren. Hier zeige sich, dass internationale Anleger Europa erheblich untergewichtet hätten.



Für uns bedeutet dies jedoch im Umkehrschluss, dass unsere global agierenden, substanz- und dividendenstarken Konzerne aufgrund der niedrigen Bewertung und der Untergewichtung in den Depots, in den nächsten Jahren deutliches Aufholpotenzial aufweisen, so die Experten von Robert Beer Investment.



Daher würden die Experten das weitere Jahr 2019 und darüber hinaus besonders für europäische Aktien positiv sehen und bei ihrer Einschätzung bleiben, dass gedrückte Kurse, bei entsprechend langem Anlagehorizont, immer eine gute Einstiegsgelegenheit seien. (03.05.2019/ac/a/m)





Weiden (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Kapitalmärkte haben auch im April ihre positive Tendenz seit Jahresbeginn fortgesetzt und den Monat per saldo deutlich im Plus beendet, so die Experten von Robert Beer Investment.Beeindruckend sei hierbei sicherlich die Stabilität des Aufschwungs, denn die täglichen Schwankungen seien erneut sehr gering gewesen. Da jedoch die Märkte seit dem Jahreswechsel deutlich hätten zulegen können und sich langsam aber sicher das Ende der Dividendensaison nähere, würden sich viele Marktteilnehmer fragen: Könne dieser Trend so weitergehen oder nahe nicht doch eine Korrektur?Und natürlich gebe es Argumente, die auch für eine Korrektur sprechen könnten. So seien weder der Brexit noch der Handelsstreit zwischen China und den USA gelöst und endgültig vom Tisch. Diese könnten jederzeit wieder aufflammen. Ebenso die geopolitischen Themen mit Nordkorea, dem Nahen Osten und zuletzt Venezuela. Und auch der zunehmende Populismus in vielen Ländern und der politische Stillstand mit dem Stichwort Reformstau seien weiterhin offene Punkte.