Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.606,40 EUR +1,21% (01.10.2019, 09:32)



Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.605,80 EUR +0,83% (01.10.2019, 09:49)



Nasdaq-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.735,91 USD +0,61% (30.09.2019, 22:00)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie Deutschland:

AMZ



Nasdaq Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über 16 Millionen Quadratmetern. (01.10.2019/ac/a/n)





Luxembourg (www.aktiencheck.de) - Die Finanzindustrie muss sich neu erfinden: Nicht mehr Produkte spielen die Hauptrolle, sondern das Erlebnis und die idealen Wirkungen für die Gesamtfinanzplanung des einzelnen Kunden, so Sabine Said, Executive Vice President bei Moventum S.C.A.Firmen wie Amazon (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) hätten die Erwartung der Kunden durch Nutzerführung und Wahlfreiheit geprägt. Und die Finanzindustrie müsse einen ähnlichen Pfad einschlagen, um stärker auf den individuellen Bedarf eingehen zu können.Es sei mit Sicherheit aufwendiger, Finanzprodukte für eine Lebensplanung auszuwählen als Bücher, Schuhe oder Waschmaschinen zu verkaufen - nicht nur wegen der Regulierung und den entsprechenden gesetzlichen Anforderungen. Sondern vor allem, weil Finanzprodukte Wechselwirkungen hätten, ihre Wirkung über lange Zeiträume entfalten würden und erst dann auch eine wirkliche Bewertung ihrer Qualität möglich sei. Deshalb bedürfe es einer Beratung, die tatsächlich auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden eingehe.Das müssten jetzt und in Zukunft Berater leisten, die nah am Kunden seien und mit ihrer Expertise die richtigen Module für ihre Kunden zu einer optimalen Planung zusammenstellen würden. Und zwar so, dass die Ansprüche des Kunden an Qualität übertroffen würden und gleichzeitig seine von Amazon & Co. geprägte Erwartung an das Serviceerlebnis befriedigt werde.Bislang sei der Amazon-Weg in der Finanzindustrie vor allem mit einem immer größeren Produktangebot, vielleicht auch mit Rabatten oder Sonderangeboten verglichen würden. Dabei aber bleibe der Kunde allein und müsste sich selbst das bestmögliche Paket schnüren - eine gerade durch das extrem breite Angebot und die unterschiedlichsten Lebensplanungen zunehmend schwieriger werdende Aufgabe.Zum Amazon-Erlebnis in der Finanzbranche gehöre genauso auch die akkurate und schnelle Ausführung von Aufträgen, ein möglichst reibungsloser Austausch mit dem Berater und den notwendigen Formalitäten.Entscheidend für den Erfolg von Amazon sei neben dem Komfort für den Kunden auch die schnelle Reaktionszeit: Nachfragen, Reklamationen, Stornierungen - das alles laufe bei Amazon so selbstverständlich für den Kunden ab, dass er immer größere Teile seiner Einkäufe hier abwickle. In der Finanzindustrie komme es angesichts der Schwankungen an den Märkten immer wieder zu Phasen, in denen die Kunden mehr Fragen hätten, Neuausrichtungen und Sicherheit suchen würden. Auch dies lasse sich durch eine offene, transparente und vor allem aktive Kommunikation erreichen, die damit der Erwartung des Kunden noch näher komme. Mit schneller Erreichbarkeit und logischen, einfachen und lösungsorientierten Prozessen könnten auch Finanzintermediäre ihre Kunden emotional erreichen und sie dauerhaft begeistern. Denn das sollte der Anspruch sein: dem Kunden dauerhaft einen überragenden Service zu bieten und nicht nur seine Grunderwartungen zu befriedigen.Damit Berater im direkten Kontakt mit ihren Kunden punkten und eine ideale und individuelle Planung erstellen könnten, würden sie Plattformen im Hintergrund brauchen, die ihnen die dafür notwendigen Tools und Services liefern würden. Häuser wie Moventum würden mit Hochdruck daran arbeiten, Beratern diesen Weg in ein amazonisiertes Kundenerlebnis zu ermöglichen.