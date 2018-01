Linz (www.aktiencheck.de) - Vor nun knapp zwei Wochen hat die Bank of Canada (BoC) ihren Leitzins um 0,25 Prozent auf 1,25 Prozent erhöht, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Begründet worden sei dieser Schritt durch die gute wirtschaftliche Entwicklung des Landes. Auch letzte Woche Freitag sei diese wieder bestätigt worden. Die veröffentlichten Verbraucherpreise hätten mit einem Wert von 1,90 Prozent im Jahresvergleich stabil in dem Zielband der Währungshüter von 1 bis 3 Prozent gelegen. Auch die gestiegenen Rohölpreise würden die Konjunktur beflügeln. Dennoch zeige sich seit 09. Januar ein kontinuierlicher Aufwärtstrend in dem Währungspaar EUR/CAD (Kanadischer Dollar). Grund für diese Entwicklung dürfte die Unsicherheit über die laufenden NAFTA-Verhandlungen sein.



Selbst Notenbankgouverneur Stephen Poloz habe seinen Bedenken in der Pressekonferenz nach der Zinsentscheidung freien Lauf gelassen. Ein Scheitern der Verhandlungen stelle in seinen Augen einen Risikofaktor für den Konjunkturausblick dar. NAFTA-Schlagzeilen würden daher wohl in Zukunft mit größerem Interesse verfolgt werden und auch Einfluss auf die Devisenkurse nehmen. (30.01.2018/ac/a/m)





