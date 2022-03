Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die kanadischen Einzelhandelsdaten für Januar wurden um 13:30 Uhr veröffentlicht, so die Experten von XTB.- Headline: 3,2% vs. 2,4% erwartet (-1,8% vorher)- Ohne Autos: 2,5% vs. 2,2% erwartet (-2,5% vorherUSD/CAD habe relativ wenig auf die heute veröffentlichten Daten reagiert und sei weiterhin um die Marke von 1,2620 gehandelt worden. (18.03.2022/ac/a/m)