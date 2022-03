Paris (www.aktiencheck.de) - Während die Wall Street seit Jahresbeginn Federn lassen musste, erreichte die Konkurrenzbörse im nördlichen Nachbarstaat im Wochenverlauf mit 22.150 Punkten ein neues Rekordhoch, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Der S&P/TSX Composite Index (ISIN: XC0009693034, WKN: 969303) der Börse Toronto notiere damit gegenüber dem Jahresbeginn deutlich im Plus. Treiber seien vor allem Bergbau- und Energiewerte gewesen, in die sich die Anleger angesichts der geopolitischen Spannungen geflüchtet hätten. Die Branche, auf die fast ein Drittel des breit gefassten Marktbarometers entfalle, dürfte auch über die aktuellen geopolitischen Unsicherheiten hinaus hoch in der Gunst der Investoren stehen.



Stark vertreten im S&P/TSX Composite seien auch Bank-Aktien, die rund ein Drittel des kanadischen Auswahlindex ausmachen würden und von der restriktiven Geldpolitik der Bank of Canada profitieren könnten. Die Bank of Canada habe Anfang März erstmals seit Oktober 2018 den Leitzins von 0,25 auf 0,5 Prozent angehoben und erkläre, trotz der zunehmenden Unsicherheit nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine an ihrer restriktiven Geldpolitik festhalten zu wollen. Gut möglich also, dass schon recht zeitnah erneut der Leitzins angehoben werden könnte - und die Kursentwicklung von Finanzhäusern wie der Royal Bank of Canada, Toronto Dominion und Bank of Nova Scotia weiter positiv beeinflusst würden. US-Aktien hätten seit 2011 - mit einer Ausnahme im Jahr 2016 - jedes Jahr besser abgeschnitten als ihre kanadischen Pendants, was zu einem großen langfristigen Performance-Unterschied geführt habe. In diesem Jahr könnte der S&P/TSX Composite diese Lücke ein wenig schließen. (25.03.2022/ac/a/m)





