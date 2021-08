Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Das Unternehmen hilft Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bietet Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichert das tägliche Leben der Konsumenten und sorgt für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Mehr über K+S unter www.kpluss.com. (13.08.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der Nord LB:Thorsten Strauß, Analyst der Nord LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Votum für die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF).Der Kasseler Konzern habe sehr gute Zahlen für Q2 melden und die vor einer Woche deutlich angehobene Ergebnisprognose für 2021 bestätigen können. K+S profitiere in diesem Jahr neben einigen Einmal- und Sondereffekten von einer guten Marktentwicklung in beiden Kundensegmenten. Zudem sei durch die Verwendung eines Teils des Erlöses aus dem Verkauf des amerikanischen Salzgeschäfts die Verschuldung signifikant reduziert worden, wodurch sich die Bilanzstruktur klar verbessert habe und künftig Zinskosten eingespart würden. Bei der strategischen Neuausrichtung habe K+S somit wichtige Fortschritte erzielt. Die Entwicklung des Aktienkurses in den vergangenen Monaten spiegele die Erfolge allerdings auch bereits in erheblichem Umfang wider.Thorsten Strauß, Analyst der Nord LB, hebt sein Kursziel kräftig von EUR 10,00 auf EUR 13,00 an und bestätigt sein "halten"-Rating für die K+S-Aktie. (Analyse vom 13.08.2021)